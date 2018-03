Aurora, con varios cambios en busca de un equipo ideal

Un viejo adagio señala: “equipo que gana no se toca” y Aurora sólo sumó una victoria, pero el once que consiguió ese triunfo en el torneo Apertura no volvió a repetirse y, aunque algunos nombres estuvieron permanentemente, la estrategia no fue la misma.

El Equipo del Pueblo disputó un total de ocho partidos y este fin de semana se pondrá a la par de sus rivales, tras disputar el encuentro reprogramado de la séptima jornada, ante Nacional Potosí.

En el encuentro frente a The Strongest, el Celeste valluno comenzó con un esquema colocando a cinco jugadores en el medio campo y a un solo atacante, Edwin Alpire.

Ese cotejo tenía a Charles Da Silva e Iván Zerda ubicados en los extremos ofensivos; sin embargo, las jugadas de ataque no fueron contundentes y, al final del primer tiempo, el marcador continuaba sin goles.

El cambio que hizo el técnico Miguel Ángel Zahzú en ese partido fue la clave para que Aurora consiga la victoria. Para el inicio del complemento, decidió adelantar a Zerda, por lo que se dedicó netamente al ataque, mientras que Da Silva se ubicó en la zona media y se brindó a la creación.

Los cambios funcionaron y le dieron al equipo cochabambino sus tres primeros puntos.

Si bien, el plantel mantuvo una base de jugadores en lo que va del campeonato, los cambios posicionales fueron frecuentes. Iván Huayhuata comenzó jugando como lateral derecho; sin embargo, en otros cotejos ocupó el puesto como volante mixto.

Mientras que el lateral derecho pasó a ser ocupado por Luir Barbosa, quien hasta la fecha continúa cumpliendo esa función.

En la zaga, durante las dos primeras jornadas, Aurora tuvo a Javier León, pero luego fue reemplazado por el paraguayo José Fleitas.

El futbolista guaraní no jugó el último partido porque aquejaba una fatiga muscular, empero, en las otras fechas fue titular indiscutible.

Con otros jugadores se dio una alternancia permanente. Es el caso de Brayan Aranibar, Juan Pablo Sánchez y Amilcar Sánchez, que en algunos encuentros iniciaron como titulares, mientras que en otros ingresaron desde el banquillo de suplentes.

Por bajas y lesiones, Zahzú tuvo que buscar reemplazantes, aunque no tuvo muchas complicaciones en ese sentido.

Las expulsiones de Iván Huayhuata y Caleb Cardozo fueron las que cambiaron al equipo, al igual que la lesión del delantero Edwin Alpire, quien sufrió un desgarro, cuando mostró la mejor conexión con el argentino César Lamanna, en el partido con Sport Boys, válido por la tercera jornada del torneo.

El once inicial en el que se realizaron muchas variantes fue el que presentó ante The Strongest, jugando en La Paz. Los cambios siguen y, ahora que va a jugar a Potosí, resta saber cuál será el equipo titular.

7 unidades acumuladas. Aurora consiguió una victoria, cuatro empates y tres derrotas; sin embargo, se ubica en el último lugar de la tabla del grupo B.

CUMPLEN PRÁCTICA EN HORARIO POCO COMÚN

Tanto en la jornada de ayer como en ésta, Aurora cumple con sus prácticas en un horario poco común.

El Equipo del Pueblo fue convocado para las 6:00 de esta jornada, cumpliendo su práctica hasta las 10:00.

Para hoy, los jugadores también fueron convocados en el mismo horario, y se estima que el técnico Miguel Ángel Zahzú comience a delinear el equipo para el cotejo frente a Nacional Potosí, mismo que está programado para el domingo (18:00) en el estadio Víctor Agustín Ugarte, en la Villa Imperial.

Luego del susto que pasaron dirigentes y jugadores por el espasmo coronario que sufrió Jaime Cornejo, la normalidad retornó a las prácticas del elenco Celeste.