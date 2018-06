Serginho lleva a Wilster a dirimir la corona en Sucre

El estadio Patria será testigo del primer título de la División Profesional del Fútbol Boliviano, este miércoles (20:00) 6 de junio, cuando Wilstermann y The Strongest se enfrenten en el partido definitivo del Torneo Apertura.

Wilstermann venció ayer a The Strongest por 2-1, en el partido de vuelta de la final, en Sacaba, y con ello forzó a que la definición del título sea a través de un tercer partido en terreno neutral.

El Aviador propuso a Sucre como opción y The Strongest a Oruro. Al no llegar a un acuerdo, tras el cotejo se llevó adelante un sorteo, en el que ganó el Rojo.

Adrian Monje, vocal de la comisión técnica de la División Profesional, informó que el título se definirá este miércoles desde las 20:00 en el estadio Patria. Sólo en el caso que la empresa que tiene los derechos de televisión lo pida, el cotejo podría iniciarse a las 20:30.

Partido

Pese al juego brusco, las expulsiones y las polémicas que se generaron en el partido, Wilstermann ganó con dos goles del brasileño Serginho (3’PT y 30’PT). Fernando Marteli, de penal, descontó a los 44’PT.

Una desatención en la defensa de The Strongest generó que llegue muy fácilmente la apertura del marcador a favor del equipo aviador, sólo a tres minutos de iniciado el compromiso.

Óscar Vaca, que no hizo extrañar al expulsado Juan Pablo Aponte, elevó un centro para Serginho, que se quedó sin marca en el área chica, y éste con un potente cabezazo mandó el balón al fondo de las redes.

Serginho quería reivindicarse con su hinchada, tras el penal fallido en el partido de ida y con ese gol lo conseguía en parte.

Consciente de que un empate era suficiente para dar la vuelta olímpica, el plantel atigrado se volcó al ataque; mientras que el Rojo no lograba dominar el balón en la media cancha. Pero todos los intentos de la visita no fueron suficientes para lograr la igualdad.

Jhasmani Campos, de The Strongest, fue expulsado tras una falta sin balón sobre Serginho, a los 26’.

Poco después llegó el segundo tanto de Wilstermann, nuevamente mediante Serginho, quien esta vez recuperó el esférico cerca del área chica y con potente remate a la parte baja del vertical derecho sorprendió al golero José Peñarrieta.

En el epílogo del primer tiempo Alex da Silva cometió falta sobre Edis Ibargüen en el área chica, en un tiro libre. El juez Ivo Méndez no dudó en cobrar la pena máxima (42’PT). Dos minutos después Fernando Marteli convirtió el descuento para The Strongest.

El primer tiempo terminó con la expulsión de Gabriel Ríos, de Wilstermann. Muchos no entendían por qué el jugador vio la roja directa. El motivo fue porque Ríos, tras el gol del Tigre, pareció hacer el ademán de que los árbitros fueron comprados. La versión del jugador es que el gesto fue mal interpretado, porque él quiso dar aliento a sus compañeros.

Sin ventaja numérica, el segundo tiempo fue casi en su totalidad para The Strongest, que buscó el gol del empate por todos los medios, pero no lo consiguió.

La más clara oportunidad llegó a los 45’ST, cuando Arnaldo Giménez sacó con la mano izquierda el cabezazo de Marteli.

OPINIONES

"Muy notorio el desempeño del arbitraje, me da tristeza, porque no estamos siendo honestos con el fútbol. No estamos pidiendo que nos ayuden, sólo pedimos que sean correctos". Álvaro Peña. DT Wilstermann

"Al hincha, que no caiga en ninguna provocación y que gane el mejor jugando fútbol. Te lo digo a ti Álvaro Peña, no ensuciando a la gente, no diciendo que los demás son ladrones, sino jugando al fútbol". César Farías. DT The Strongest