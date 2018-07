Campeón de la Primera “A” se define a final de la gestión

El campeón del certamen “Javier Caballero” de la Primera “A” de la Asociación de Fútbol Cochabamba (AFC) se conocerá a fin de año, luego de la conclusión de la segunda fase.

Guillermo Uriarte, presidente de la sección No Aficionados de la AFC, sostuvo que al cabo de la primera fase, que tendrá lugar este fin de semana con dos cotejos pendientes (Enrique Happ vs Universitario e Independiente vs LAN), se procederá a sortear los grupos de la segunda fase del campeonato.

Los mejores lucharán por la corona y los últimos dos para evitar el descenso a la Primera “B”.

“La convocatoria indica que la primera fase tiene el premio a la Copa Simón Bolívar. El campeón se definirá en la segunda fase que inicia en dos semanas y concluirá en noviembre”, explicó.