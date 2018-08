Wilster, entre la espada y la pared

El volante argentino Cristian “Pochi” Chávez dio a escoger a la dirigencia de Wilstermann, entre él y el ayudante de campo Thiago Leitao.

Después del enfrentamiento entre Chávez y Thiago en la banca de suplentes durante el partido de Wilstermann-San José, el jueves pasado, ayer ambos no se reconciliaron.

Una vez terminado el cotejo, Chávez ya no se encontraba en el camarín cuando el cuerpo técnico llegó, por lo tanto, no hubo diálogo el jueves. En la noche, Thiago pidió disculpas en las redes sociales por su comportamiento y aunque de seguro “Pochi” las aceptó, la relación entre ambos se rompió y el jugador aseguró que no podría seguir trabajando en el equipo si continúa el ayudante de campo de Peña.

La dirigencia solicitó una reunión entre ambas partes anoche; sin embargo, hasta el cierre de edición no salió ni humo blanco ni negro.

“Estoy hablando con los dirigentes, veremos si me voy a quedar en Wilstermann. No puedo trabajar más con el ayudante de campo”, le dijo Chávez a La Oral Deportiva, de Argentina, porque con los medios locales no quiso hablar.

“No tengo problema en pedir disculpas por haber recriminado el cambio, pero no lo puedo mirar a la cara porque me quiso lastimar. No puedo mirarle a la cara, ni hablar ni saludarlo más”, completó.

El equipo fue convocado para la práctica a las 14:00. Se anunció que el técnico hablaría cerca de las 14:15; sin embargo, después de una “supuesta” reunión con los implicados, Peña habló recién como una hora después.

“La gente merece respeto, lo más importante es que ‘Pochi’ y Thiago limaron las asperezas que pasan en todo lado. Sé que no es un buen ejemplo, pero estamos contentos porque esto queda en familia y los trapitos se los lava en casa”, dijo Peña a la prensa.

Además, indicó que habló con todo su cuerpo técnico y Cristian Chávez. Pero al parecer no se lavaron los trapitos, porque todo el plantel salió a entrenar, menos “Pochi”.

La práctica inició y se desarrolló con normalidad, pero el argentino no salió del camarín hasta casi media hora después, pero se fue directo a su auto y dejó el complejo, mientras sus compañeros continuaban entrenando.

Peña aseguró que ambos son importantes en el equipo, pero dijo: “Nosotros vamos a darle todo nuestro respaldo”, sobre Thiago.

Recusarán al árbitro

La dirigencia aviadora dijo que recusarán al árbitro Alejandro Mancilla, por su mala actuación en el clásico nacional, en el que cobró un penal inexistente a favor de San José y con el que se puso arriba en el marcador.

SAUCEDO Y SERGINHO SON DUDAS

El volante de contención Fernando Saucedo y el atacante brasileño Serginho son dudas en Wilstermann para el partido ante Guabirá, que se disputará el miércoles, en el estadio de Sacaba.

Ambos salieron con dolencias en el partido ante San José y tras la evaluación del cuerpo médico se informó que Saucedo tiene un pequeño esguince en la rodilla izquierda, mientras que a Serginho le volvió a molestar la tendinitis en el tendón de Aquiles.

Se espera que con el descanso de hoy y la medicación ambos puedan volver al trabajo normal el lunes. Caso contrario se los descartará para el cotejo del miércoles y se sumarán a las bajas de Juan Pablo Aponte y Ricardo Pedriel.