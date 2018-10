Bolivia pierde con Irán, pero deja buenas sensaciones

La Selección Nacional culminó ayer su gira asiática con derrota 2-1 ante Irán, en el sexto compromiso de la era de César Farías al frente de la Verde.

En el estadio Azadi de Teherán, capital de Irán, Bolivia no pudo frenar el poderío de los Príncipes de Persia, que se impusieron gracias a los tantos de Alireza Jahanbakhsh (16’ PT) y Mehdi Torabi (17’ ST). El descuento para Bolivia fue obra de Rudy Cardozo (5’ ST).

El partido

De inicio, Bolivia se mostró con argumento ofensivo y se aproximó al arco de Alireza Beiranvand con un remate de Gilbert Álvarez, en una de las pocas opciones que generó la Verde en el primer tiempo.

Irán, luego de ese primer anuncio, se fue al frente sin importar los obstáculos y el candado del mediocampo de la Verde logrando quebrar a momentos la estrategia propuesta por el técnico boliviano.

Luego de tanto bregar, un travesaño tras el remate de Sardar Azmoun fue el primer anuncio de peligro de la selección islámica.

La ofensiva iraní tuvo su premio a los 16’, luego de un doble cabezazo en el área boliviana y un despeje a medias del meta Guillermo Viscarra que fue aprovechado por Jahanbakhsh, que anotó pese a la marca de Sagredo (1-0).

Bolivia trató de salir nuevamente para equilibrar el marcador, empero Irán siguió manejando los hilos del compromiso y se fue al descanso con ventaja mínima.

Ya para el complemento, Bolivia ingresó con otro semblante y mayor determinación para hallar rápidamente la cuenta.

Fue a los 5’ que un desborde de Erwin Saavedra por la banda derecha y una combinación con Leonel Justiniano concluyó en los pies de Cardozo que, tras acomodarse al borde del área, sacó un furibundo remate con la pierna derecha y venció la resistencia de Beiranvand (1-1).

La alegría duró hasta los 17’, luego de una letal contra que derivó en la definición de Torabi, quien además aprovechó el mal corte de Sagredo y definió ante un solitario Viscarra (2-1).

Bolivia no bajó los brazos y se fue al frente con la mentalidad de cerrar la gira en Asia con un empate, siendo que tuvo la mejor chance en los pies de Marcelo Martins, jugador que aportó con mucha fuerza en la ofensiva y tuvo la última oportunidad del cotejo con un remate que despejó a medias a la zaga iraní y que Paúl Arano no logró definir ante la rápida intervención del defensor Rouzbeh Cheshmi, ya en tiempo adicional.

El final de la fecha FIFA para Bolivia se resume a una victoria 0-3 sobre Myanmar (Birmania) en Rangún, el sábado pasado, con anotaciones de Luis Haquín, Marcelo Martins y Leonardo Vaca.

Para la siguiente fecha FIFA a disputarse en noviembre, la intención de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) es consolidar más amistosos internacionales, siendo la pretensión del DT Farías llegar al menos a 20 compromisos antes de iniciar la Copa América Brasil 2019 y las eliminatorias Catar 2022.

BOLIVIA LOGRA EL 27% DE LOS PUNTOS

En seis presentaciones al mando del estratega venezolano César Farías, la Verde logró el 27,78% de los puntos en juego en los compromisos amistosos.

En total, Bolivia logró una victoria (0-3 sobre Birmania) y dos empates (0-0 ante Corea del Sur y 2-2 ante Arabia Saudí).

En cuanto a derrotas, Bolivia cayó 3-0 contra Estados Unidos, 5-1 contra Serbia y el reciente 2-1 ante Irán.

CALIFICACIONES

Guillermo Viscarra (6): Tuvo intervenciones para destacar, más allá del rebote en el 1-0.

Óscar Ribera (7): Buena proyección por el costado derecho, colocó ganas y dio asistencias.

Luis Haquín (5): Se encontró con problemas para frenar a los adversarios.

Gabriel Valverde (5): No anduvo seguro y tuvo varias imprecisiones.

José Sagredo (5): Falló en la obstrucción en el segundo gol de los iraníes.

Diego Wayar (6): Con mucho trabajo en la marcación tuvo que redoblar esfuerzos.

Erwin Saavedra (6): Contribuyó con sus compañeros en la ofensiva.

Leonel Justiniano (5): Trató de dar equilibro y aportar con las salidas.

Henry Vaca (6): Hizo un buen aporte para tratar de infiltrarse en la zaga iraní.

Rudy Cardozo (7): Comenzó dubitativo, pero luego tomó confianza y anotó el 1-1.

Gilbert Álvarez (5): No pudo quitarse la marca rival y pocas veces se halló en buena posición.

Marcelo Martins (6): Con su ingreso se ganó fuerza en el ataque.

Paúl Arano (4): Tuvo pocos minutos para mostrar su fútbol.

Leonardo Vaca (4): Ingresó en el segundo tiempo y se dispersó en el campo.

Jhasmany Campos (4): Envió centros, pero no se mostró en plenitud.

Carlos Áñez (4): Entró a la cancha a pocos minutos del final.