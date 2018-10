Bata vence en casa a Sur-Car y salva el honor en Quillacollo

El plantel de Bata volvió ayer a la victoria tras ocho jornadas, luego del triunfo 2-1 sobre el orureño Sur-Car, en compromiso de la undécima fecha del grupo A de la Copa Simón Bolívar 2018 y que se disputó en el estadio Municipal de Quillacollo.

Pese al triunfo, el Fabril se despidió del certamen de ascenso con antelación, ya que cualquier resultado que se registre hoy en Huanuni entre Universitario de Vinto y Empresa Minera hará inalcanzable el segundo lugar para Bata.

Similar suerte corrió Sur-Car, que pese a tener dos partidos más en el horizonte, le dijo adiós a sus chances matemáticas de llegar a la segunda fase.

El partido

Desde el inicio, Bata se mostró superior a su rival y llegó rápido a la apertura del marcador.

Previa a la jugada del tanto inaugural (3 minutos), el volante ofensivo de Sur-Car, Regis de Souza, sacó un remate que impactó en el meta quillacolleño Harol Mendizábal y el atacante Thabiso Brown mandó el esférico por encima del travesaño.

A los 6’, el atacante Ariel Jaldín se internó por la banda derecha rival, ingresó al área y mandó el esférico para Pastor Monrroy, quien se acomodó y sorprendió con un furibundo remate que dejó estático al meta Yadín Salazar (1-0).

El partido cayó en un pozo y la pierna dura comenzó a afectar el juego de ambos planteles. Producto de los constantes impactos, el defensor brasileño de Bata, Robson do Santos, quedó lesionado y tuvo que ser sustituido.

En el segundo tiempo, Bata manejó el mediocampo y privó a Sur-Car de llegar con claridad al pórtico contrario.

A los 31’, Bata quedó en inferioridad numérica tras la expulsión de Ariel Jaldín, quien arremetió con dureza al defensa Miguel Ángel Hoyos.

Con una banca mermada porque muchos jugadores se quedaron en Oruro realizando otras actividades, Sur-Car se vio privado de cambios estratégicos y Bata llegó al 2-0 a los 40’ ST, tras una veloz corrida de Monrroy y un potente latigazo de 25 metros que vulneró el arco de Salazar (2-0).

Con las últimas fuerzas que le quedaban, Sur- Car llegó al descuento mediante Brown, quien aprovechó un rebote cedido por el portero Mendizábal para concretar el 2-1 final y la eliminación de ambos en la Copa Simón Bolívar.

En Potosí, por el grupo C, Rosario Central y Deportivo Alemán, ya eliminados, igualaron 4-4. El lance Gatty Ribeiro vs Libertad que debía jugarse anoche fue diferido para mañana (19:00) en Cobija.

36_dep_3_rochaaaaaaa.jpg Ramiro Mamani (izq.), volante de Bata, disputa el esférico con Regis de Souza de Sur-Car. JOSÉ ROCHA

SÍNTESIS DEL PARTIDO

BATA 2

21- Arquero Harol Mendizábal

2- Defensa Mauricio Zelada

6- Defensa Robson do Santos

30- Defensa Osvaldo Medina

14- Defensa Israel Lizárraga

11- Volante Gery Bracamonte

7- Volante Ramiro Mamani

18- Volante Germán Benítez

19- Volante Cristian Barrancos

10- Ataque Pastor Monrroy

9- Ataque Ariel Jaldín

DT: Marcelo Claros

Los goles: Monrroy (6’ PT y 40’ ST)

Cambios: 29. Darlon Zárate x Do Santos (21’ PT) y 8. Mariano Muryllo (43’ ST)

SUR- CAR 1

1- Arquero Yadín Salazar

2- Defensa Miguel Ángel Hoyos

23- Defensa Rafael Villán

20- Defensa Ludwing Rojas

7- Defensa Nicolás Suárez

6- Volante Isaías Dury

11- Volante Renzo Vaca

17- Volante Marcel Ortega

17- Volante Leandro Gareca

10- Volante Regis de Souza

28- Ataque Thabiso Brown

DT: Arnaldo Mancilla

Los goles: Brown (47’ ST)

Cambios: 25. Ronald Cuéllar x Ortega (1’ ST) y 9. Carlos Román x Vaca (21’ ST)

Estadio: Municipal de Quillacollo Sede: Quillacollo

Árbitro: Álvaro Cruz (Tarija) Público: 150 aproximadamente

36_dep_4_rochaaaaaaa.jpg Pastor Monrroy celebra el primer gol apuntando al cielo. JOSÉ ROCHA

POSICIONES GRUPO A

Equipos pts pj DIF

1- Always Ready 20 9 +12

2- U de Vinto 17 9 +3

2- EMH 15 8 +3

4- SUR-CAR 11 10 -1

5- Fatic 9 9 -1

6- Enrique Happ 9 8 -8

7- Bata 8 9 -8

POSICIONES GRUPO B

Equipos pts pj DIF

1- Gatty Ribeiro 20 8 +14

2- Torre Fuerte 16 8 +14

3- Mariscal Sucre 13 8 +3

4- Deportivo Kivón 10 10 -10

5- Universidad 4 8 -9

6- Libertad 4 6 -12

POSICIONES GRUPO C

Equipos pts pj DIF

1- Independiente 23 11 +13

2- Aviles Industrial 22 11 +7

3- Petrolero 21 11 +14

4- Atlético Bermejo 21 11 +6

5- FFCC Palmeiras 17 11 0

6- Juventud Unida 8 11 -10

7- Alemán 8 12 -9

8- Rosario Central 8 12 -21

APUNTE

Jornada de alto voltaje en la Copa

El grupo A de la Copa Simón Bolívar tendrá acción hoy con Empresa Minera vs U de Vinto y Enrique Happ vs Deportivo Fatic, ambos a las 15:30.

Por el grupo B (19:00) jugarán Mariscal Sucre vs Torre Fuerte, en Cobija.

El grupo C: Independiente vs Ferrocarril Palmeiras, Avilés Industrial vs Petrolero y Juventud Unida vs Atlético Bermejo, todos a las 15:30.