Instituciones pueden ser sancionadas por no presentar sus normativas

El numeral 7 del artículo 96, que señala las Disposiciones Transitorias en el estatuto de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), establece que “los miembros de la FBF deberán adecuar sus estatutos al estatuto de la FBF y sus normativas pertinentes en el plazo de 10 meses de la aprobación del presente Estatuto, bajo prevenciones de quedar suspendido en el ejercicio de sus derechos por el tiempo que incumplan u omitan la adecuación de sus normativas internas”.

El pasado 31 de diciembre venció el plazo que se estableció con anticipación para que los 14 clubes profesionales y las nueve asociaciones departamentales presenten sus normativas adecuadas al estatuto vigente de la entidad federativa.

De acuerdo al informe que recibió el Comité Electoral, sólo cinco clubes y una asociación departamental cumplieron con el plazo y presentaron sus normativas.

“Es una preocupación. Yo como presidente de la Asociación de Fútbol Cochabamba (AFC) muy preocupado porque somos una de las asociaciones que ha incumplido. Sin embargo, para descargo personal, en noviembre de 2017 presenté a mi asociación el proyecto de estatuto adecuado con el cambio de estructuras y demás, que no fue considerado en su momento y ocurre que hasta hoy estamos en la discusión de la aprobación. A eso se debe la prórroga en el mandato, entonces nosotros lo que deseamos es que esos estatutos se aprueben a la brevedad posible”, explicó el director de la División Aficionados, Rolando Aramayo.

Al ser consultado sobre este tema y sobre lo que debería ocurrir con las instituciones que no cumplieron con el plazo establecido, el dirigente señaló un artículo del Estatuto.

De acuerdo a la explicación, la sanción es la suspensión de los derechos de los miembros de la FBF que no cumplan con su adecuación.

“Vale decir que podemos quedar suspendidos de nuestros derechos y obligaciones. No participar de los eventos deportivos ni de los eventos institucionales, absolutamente en nada. No recibir una cuota, si hubiera por los derechos de televisión, no recibir fondos de la FBF”, detalló.

Los clubes que presentaron sus estatutos son Oriente Petrolero, The Strongest, Bolívar y San José. Asimismo, la Asociación Cruceña de Fútbol (ACF) presentó su normativa adecuada.

Con relación a lo que podría suceder y señalando a una determinación del Comité Ejecutivo de la FBF, lo que queda es la aplicación del artículo, pero Aramayo consideró que se podría hacer una ampliación de 30 días.

“Considero que se amplíe de forma fatal 30 días adicionales porque no se puede más, para que los que no han cumplido puedan hacerlo”, sostuvo el dirigente.

El Comité Ejecutivo de la FBF se reunirá la próxima semana en Cochabamba y éste es otro de los temas pendientes que debe abordar con prioridad.

ARAMAYO: “EL TEMA ÉTICO ES ABSTRACTO”

“El tema ético es un tema que tiene varias aristas. Alguien en el Comité Ejecutivo decía que no podría ser antiético el hecho de trabajar de forma ad honorem desde dos instancias, para unos podría ser ético pero para otros no. Es muy abstracto, no hay en el Estatuto una norma contundente que diga qué está prohibido y debemos recordar lo que ocurrió en el fútbol boliviano”, señaló ayer el director de la División Aficionados, Rolando Aramayo, al ser consultado sobre cuál debería ser la posición del Comité Ejecutivo sobre los dirigentes que ejercerán dos cargos.

El dirigente fue consultado por el anuncio que hizo Robert Blanco, vicepresidente de la División Profesional, quien renunciará a su cargo como titular del club Destroyers. Asimismo, se conoce que Aramayo dejará su cargo en la AFC en unas semanas.