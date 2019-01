Chávez: “No me siento cómodo”

“No, te soy sincero no me siento cómodo”, fue la respuesta de Cristian “Pochi” Chávez, enganche del club Wilstermann, ante la consulta sobre si se sentía cómodo o no con la nueva posición -de delantero o media punta- en la que pretende hacerlo jugar el estratega aviador Miguel Ángel Portugal.

“Yo soy enganche, a mí me cuesta un poco recibir la pelota de atrás por ahí el defensor me voltea, soy de jugar más de frente, soy desordenado, quiero ir donde vaya la pelota, agarrarla todo el tiempo, a mí si no me llega en cinco minutos la pelota chau partido, me pierdo en el partido, soy sincero”, dijo Chávez, aunque dejó en claro que él estará donde el técnico lo ponga y dará lo mejor de su persona.

“Tampoco estoy diciendo que si me pone ahí voy a poner excusas, si me pone ahí voy hacer lo mejor, por ahí mañana (hoy, en el amistoso ante Arauco Prado) me pone de mediapunta y hago tres goles. Hay un nuevo técnico, debemos adaptarnos a la idea que él tiene, no queda de otra, hay que seguir las órdenes”, complementó el argentino.

Durante los últimos dos años en la era de Roberto Mosquera como la de Álvaro Peña, el plantel de Wilstermann jugó con un volante de enganche, con dos volantes ofensivos o delanteros abiertos y un atacante de área, sin embargo, ahora la idea de juego de Portugal saca al volante de enganche, para jugar con dos delanteros.

“Sabemos que será difícil (adaptarse), porque nosotros hace dos años venimos jugando con un enganche, pero bueno hay que cumplir las órdenes. Yo tengo mucha experiencia y tengo muchas ganas de jugar, quiero jugar y donde me ponga tendré que jugar”, finalizó.

Pero la percepción de que será complicado adaptarse a la nueva idea de juego del técnico Portugal, no es sólo de “Pochi”, sino de otros jugadores como Fernando Saucedo, que pese a que juega en la misma posición, asegura el estilo de juego es completamente diferente.

“Somos un equipo que jugaba bastante centralizado, un equipo que siempre era muy ingenioso. Ahora hay una nueva idea de atacar los espacios, de jugar con el rival, porque depende de los espacios que te dejen para que nosotros ataquemos”, dijo.

Saucedo pidió paciencia a la hinchada e indicó que el plantel necesitará tiempo para amoldarse a este nuevo estilo de juego.

“Necesitamos tiempo, no se olviden que en la época de Mosquera, cuando empezamos, fuimos muy criticados, no le ganábamos a nadie, hoy no digo que pasará lo mismo, pero sí necesitamos un tiempo para adaptarnos a la idea que tiene el técnico”, aseguró el volante de contención.

MÁS DATOS

Sub-20 y otros refuerzos

El técnico aviador Miguel Ángel Portugal dijo que fue una sorpresa que se definiera la inclusión de un jugador Sub-20 obligatorio faltando tan poco para el inicio del torneo.

“A nosotros siempre nos gustó tener gente joven, no hace falta que me obliguen a ponerlos”, dijo Portugal. Indicó que “afortunadamente tenemos varios chicos que juegan como (Josué) Mamani y (Daniel) Pérez, además de (Miguel) Bengolea y (Sebastián) Galindo”.

Portugal además no descartó la posibilidad de contratar un atacante extranjero y a algunos refuerzos nacionales más, que complementen la “buena estructura” que tiene el equipo. Aseguró que se reunirá con el presidente del club para analizar estos temas.