Clubes deben cerca a $us 650 mil y el torneo Apertura está en duda

El inicio del torneo Apertura 2019 de la División Profesional es incierto a pocos días de su comienzo, considerando que 12 de los 14 clubes tienen deudas que suman 650 mil dólares y que corresponden a la gestión 2018.

La reunión de ayer, entre la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) y Futbolistas Agremiados de Bolivia (Fabol), ingresó a un cuarto intermedio y hoy se reanudará en la ciudad de La Paz.

“Ya no debería ser esto así. Hoy (por ayer) hicimos un cuarto intermedio al mediodía luego de estar reunidos toda la mañana con el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), quien hará gestiones con los clubes que todavía no conciliaron sus deudas. Lamentablemente, por falta de hacer cumplir las normas, estamos en esta situación. Lo que se hizo (con varios clubes) fue prorrogar la deuda”, aseguró David Paniagua, secretario general de Fabol.

De acuerdo al informe presentado al titular de la FBF, César Salinas, son 12 los clubes que arrastran deudas de la gestión 2018, siendo que Bolívar y Always Ready (debutante en 2019) son los únicos que no recibieron denuncias por haberes devengados.

Además, Paniagua anunció que el compromiso de Salinas es buscar una solución y darle certidumbre a la afición deportiva que aguarda por el puntapié inicial del primer torneo de la temporada.

“Entendemos que todo se hará cumplir hasta el viernes, pero para poder arrancar el torneo está el reglamento de licencias, pero si no se cumplen todas las deudas no permitiremos el inicio del torneo. Esperemos que mañana (por hoy) hallemos una solución”, aseguró el directivo de Fabol.

El caso que más llamó la atención es el de Real Potosí, que pese a conciliar sus deudas pasadas para evitar la resta de unidades en la pasada temporada, incumple con sus compromisos y realiza nuevas contrataciones para el año 2019.

Por su parte, Robert Blanco, vicepresidente de la FBF, indicó que harán todos los esfuerzos para garantizar el inicio del campeonato pactado para este sábado 19 de enero.

“Fabol está en su pleno derecho porque los clubes deben plata a los jugadores. Ellos (Fabol) están un poco intransigentes porque quieren que los montos se cancelen antes que inicie el campeonato, pero sabemos que hay plazos por cumplir. Hay clubes que ya pignoraron sus deudas de los derechos de televisación, además que la FBF no puede estar adelantando dinero de 2020 para salir de estos problemas. Lo que tratamos es conversar con los clubes para honrar estas deudas”, acotó Blanco.

Según el dirigente federativo, los casos más complicados son de Real Potosí y Sport Boys.

“Preocupa porque hay clubes a los que no les alcanza ni con eso (pignoración). Les digo a los dirigentes que no ofrezcamos más de lo que podemos pagar. Los clubes no son nuestros, hay una hinchada por detrás”, acotó el dirigente.

INICIOS INCIERTOS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

Las deudas que aquejan al fútbol boliviano son el “pan de cada día”, principalmente porque en el inicio de temporada o de cada torneo existen demandas incumplidas o incluso sentencias ejecutoriadas que frenan el campeonato.

No obstante, en los últimos años se ha dado la figura de “pignoración”, donde los montos adeudados son extraídos de los ingresos de las instituciones por derechos de televisación o participación en torneos internacionales.

La sanción ante incumplimientos es la resta de tres puntos, luego seis y finalmente la pérdida de categoría. Inclusive, “deudas cero” es el requisito para contar con la Licencia de Clubes.