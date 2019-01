El Toro deja escapar puntos en casa

WARNES/SANTA CRUZ |

Los equipos de Sport Boys y Always Ready empataron a un tanto por lado (1-1) esta tarde en el estadio Samuel Vaca Jiménez, de Warnes (Santa Cruz), por la primera fecha del Campeonato Apertura de la División Profesional.

Para el Toro no fue el debut esperado, pues el propósito del elenco era comenzar con la suma de tres puntos, pero sus argumentos no fueron suficientes para lograr su objetivo, no menos cierto es que la falta de continuidad futbolística producto de la pretemporada en el que el técnico trabajó en todos los aspectos.

El gol que marcó el jugador Martín Prost, en el minuto 48 por la vía del penal (sobre la hora del término de la primera etapa), permitió que los jugadores sean exigidos en el segundo tiempo, pues los dos equipos estaban en la búsqueda de comenzar bien este torneo.

La primera etapa del compromiso el local trató de frenar al Benjamín del torneo, pero se encontró con un duro rival que además cambió gran parte del elenco con relación al que salió campeón, la visita se nutrió con futbolistas experimentados que permitió dar lucha en un terreno que siempre es complicado para los visitantes.

Carlos Fabián Leeb planteó a un equipo bien trabajado, pero su juego no les alcanzó como para ser el gran dominador. En juego fue equilibrado, además ambos técnicos plantearon un juego ofensivo que permitió que el juego sea más exigente para los dos.

Para la segunda etapa el equipo millonario agrupó su plantilla y les alcanzó para dar tarea a los jugadores locales que trataron de reorganizarse, pero no les alcanzó ya que los ataques llegaban más, pero también cometieron errores producto de la pretemporada.

El gol del equipo visitante llegó mediante William Ferreira, quien no desaprovecha el pase de Marcos Ovejero, el uruguayo estaba atento toma la pelota, observa el arco y remata directo al arco, era el tanto del empate que llegó a los 65 minutos del compromiso.

Para el Toro esa conquista cayó muy mal, la reacción tardó en llegar, en tanto que los millonarios buscaban los espacios para sumar un tanto más y así llevarse las tres unidades, pero el tiempo se terminó y el cotejo finalizó igualado a un gol.

