Comité Ejecutivo no tiene plan B para nominar otro técnico para la Verde

Sin un plan B para ejecutar, el Comité Ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) se encargará de analizar la contraoferta del técnico cochabambino Eduardo Villegas, quien fue designado el pasado 14 de enero como técnico de la selección nacional.

En la víspera se apuntó a que la instancia que debe tratar este tema es el Comité Ejecutivo, puesto que debe ver las variables en cuanto al tema económico, sobre todo porque la solicitud de Villegas incluye un aumento en el presupuesto que se tiene previsto de manera inicial, mismo que alcanza los 500 mil dólares.

El análisis no descartaría que se elija a un nuevo técnico para la Verde.

“No tenemos ningún plan B. Hay tres técnicos adicionales que con la designación de Villegas quedaron en el camino, seguramente esos tres u otros que puedan añadirse a la lista pueden ser tomados en cuenta para la designación de un nuevo técnico, si es que se diera. Nosotros queremos agotar las instancias para que el profesor Villegas pueda asumir la conducción de la selección nacional”, señaló ayer el director de la FBF, Rolando Aramayo.

Sobre este tema, el dirigente señaló que el Ejecutivo debe tomar una determinación al respecto, más aún porque para marzo están previstos dos partidos amistosos en la fecha FIFA. Asimismo, se debe trabajar de cara a la Copa América que se disputará en Brasil, desde el 14 de junio.

“No se descarta nada, puede venir el profesor Farías o cualquier otro técnico. Esto no está dirigido a alguien en especial, el Comité Ejecutivo evaluará las diferentes carpetas, los temas económicos y de acuerdo a eso deberá tomar una decisión. Lamentablemente para el Comité Ejecutivo es el único camino, para eso está, para tomar decisiones”, dijo.

Aramayo fue puntual y señaló que tratarán de no equivocarse.

¿Qué sucedió?

“La última referencia que tenemos es que, lamentablemente, no se ha arribado a un acuerdo. Conozco de alguna cifra que pidió el profesor Villegas, que bordea los 650 mil dólares, aunque no tengo la información oficial. Lamentablemente, eso está lejos del techo presupuestario de la FBF. Por ahí se ha dicho que si era otro técnico, podía haberse pagado más; aquello no es evidente. La FBF, cualquiera fuese el profesional que se haga cargo, tiene un techo presupuestario, como en cualquier institución”, señaló.

Aramayo reiteró que el presupuesto anual de la entidad para el cuerpo técnico de la Verde es de 500 mil dólares.

Por lo mismo, señaló que espera que exista “flexibilidad” por parte de Villegas, para arribar a un acuerdo que le dé certidumbre a la dirigencia del fútbol nacional.

Sobre algunos criterios que se emitieron y que señalaron que el presupuesto era mayor si se trataba de César Farías, el dirigente negó rotundamente esta situación.

“El techo presupuestario de los dos últimos entrenadores previos a Farías, en el caso de Julio César Baldivieso y Mauricio Soria, estaba por debajo del que estamos proponiendo, pero lamentablemente hay este tipo de desentendidos”, sostuvo.

VILLEGAS CONOCÍA EL PRESUPUESTO

Ayer, el director de la FBF, Rolando Aramayo, señaló que el técnico cochabambino Eduardo Villegas conocía el presupuesto que tenía la entidad para el cuerpo técnico de la Verde.

Villegas aceptó esto, siendo que en la víspera declaró al medio paceño Máquina Deportes que, si bien conocía del monto, indicó que su pretensión era superior.

“Hubo una charla antes de que se nos designe y nos habían hablado de este monto. Pero nosotros también habíamos sugerido que pretendíamos algo más”, señaló en el programa radial.

El Ejecutivo se reunirá la próxima semana para tratar únicamente este tema y emitir un criterio final.