Wilstermann, con seis novedades visita hoy (17:15) a Oriente

Fiel a su metodología de trabajo, el estrega español de Wilstermann, Miguel Ángel Portugal, cambió a la mitad del equipo para enfrentar hoy (17:15) a Oriente Petrolero, por la sexta fecha del torneo Apertura, en Santa Cruz.

Tal como sucedió en las primeras cinco fechas del torneo, el técnico no repitió el equipo y hoy no será la excepción, porque aunque el trabajo del Aviador fue a puertas cerradas se conoce que el estratega presentará al menos seis novedades en el once titular en relación al que goleó 5-0 a Real Potosí, en la jornada futbolera pasada.

Las novedades que presentaría hoy Portugal serán las siguientes: Hugo Suárez en el arco reemplazando al paraguayo Arnaldo Giménez y el regreso del capitán del equipo, el brasileño Alex da Silva, lo que generaría que Sebastián Reyes pase a ocupar el espacio de Ronny Montero, quien por primera vez en el torneo no será titular.

La dupla en la contención será totalmente distinta: Víctor Hugo Melgar y Fernando Saucedo reemplazarán a Moisés Villarroel y Jorge Ortiz.

Otra novedad será el ingreso del paraguayo Ariel Núñez por la banda derecha, quien se convertiría en el cuarto extranjero, motivo por el que no podría estar desde el vamos el brasileño Lucas Gaúcho en la ofensiva y posibilitaría que Gilbert Álvarez sea nuevamente titular.

El resto del equipo sería el mismo, incluyendo al jugador juvenil o Sub-20 Daniel Pérez, quien dio el susto ante Real Potosí cuando salió en camilla al finalizar el encuentro por una molestia, que al final sólo resulto ser un calambre y no le impedirá jugar hoy ante Oriente Petrolero.

En la lista de la delegación, Portugal incluyó a un segundo Sub-20: el volante de contención Josué Mamani, alternativa para esta tarde.

Portugal volvió a señalar que dentro de poco tendrán no sólo los cotejos del torneo Apertura, sino también los de la Copa Libertadores, motivo por el que todos los jugadores deben adquirir ritmo de juego.

“Contar con un equipo amplio nos permite que todos atesoren minutos, porque después de todo jugaremos la Copa y el torneo local. Vamos a tener que enfrentar muchos partidos, tienen que participar todos, sumando minutos para que todos estén en un rendimiento óptimo”, dijo.

Para este cotejo Wilstermann tiene una sola baja confirmada. El delantero Ricardo Pedriel que recibió una sanción de tres partidos por su expulsión en el clásico ante Aurora. Con el partido de hoy la “Chacha” cumplirá su sanción y podrá estar a disposición en el clásico nacional ante The Strongest, el próximo 17 de febrero.

Pero las malas noticias de suspensiones de tres partidos no sólo las tuvo Wilstermann. El técnico de Oriente Petrolero, Mauricio Soria, no podrá contar con el delantero José Alfredo Castillo, quien fue expulsado ante The Strongest. Ya había cumplido un cotejo de suspensión ante Sport Boys y se esperaba que ya pueda ser tomado en cuenta ante los aviadores, sin embargo, el Tribunal de Justicia Deportiva (TJD) determinó sancionar al jugador con tres partidos por insultar al árbitro.

En ese entendido, Castillo deberá descansar dos cotejos más, hoy ante Wilstermann y el partido ante Destroyers del 17 de febrero. Recién estará habilitado para recibir a San José por la octava fecha.

“El perderme partidos no es muy bueno para mí, trataré de jugar los próximos encuentros con la boca callada, aunque sabemos que los árbitros de este fútbol no van a cambiar”, comentó Castillo.

Con respecto al equipo, el estratega valluno podría repetir el once titular del miércoles pasado que cayó 2-1 ante Sport Boys.

Wilstermann es el líder y planea seguir así tras el cotejo de hoy. Oriente espera sumar su segunda victoria.

PERVIA DEL PARTIDO

Oriente Petrolero

1. Arquero Romel Quiñónez

6. Defensa Carlos Añez

16. Defensa Ronald Raldes

5. Defensa Mario Cuellar

3. Defensa Sergio Raphael

12. Volante Alexis Ribera

11. Volante Ronaldo Sánchez

10. Volante Lucas Mugni

8. Volante Norberto Palmieri

19. Delantero Freddy Roca

14. Delantero Mauricio Sperduti

DT: Mauricio Soria

WILSTERMANN

1. Arquero Hugo Suárez

26. Defensa Daniel Pérez

2. Defensa Alex Da Silva

5. Defensa Sebastián Reyes

4. Defensa Juan Pablo Aponte

7. Volante Víctor Hugo Melgar

23. Volante Fernando Saucedo

17. Volante Ariel Núñez

9. Volante Cristian Chávez

10. Volante Serginho

19. Delantero Gilbert Álvarez

DT: Miguel Ángel Portugal

Fecha: 10 de febrero Hora: 17:15 Árbitro: Orlando Quintana (Potosí)

Estadio: Ramón Aguilera Capacidad: 35.000 TV: Si, TigoSports