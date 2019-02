Clubes aprueban fixture y dan cuatro microciclos a la Verde

La División Profesional aprobó ayer el fixture completo del torneo Apertura, confirmando que le darán cuatro periodos a la selección nacional para que desarrolle microciclos de trabajo, según detalló el titular de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), César Salinas.

“Se ha programado cuatro microciclos para la selección, todos los equipos han demostrado la decisión de apoyar plenamente los microciclos porque consideramos, como dirigencia, que es muy importante darle la atención al trabajo del profesor Eduardo Villegas”, dijo.

Con esta determinación se pretende evitar que se repita la negativa de algún equipo de ceder a sus jugadores para que asistan a la convocatoria de la Verde. Salinas confirmó que la selección tendrá el próximo microciclo en Cochabamba, durante los primeros días de marzo.

Asimismo, el titular señaló que la decisión de Oriente Petrolero fue aclarada en la reunión de ayer, aunque adelantó que, de todas formas, se enviarán circulares periódicas a todos los clubes profesionales para recordarles sobre las fechas de los microciclos.

Sobre el tema y la posibilidad de dar sanciones a los planteles que no cedan a sus convocados, Salinas negó la misma y señaló que se trata de una “responsabilidad dirigencial”.

“La dirigencia es muy madura. De una manera muy objetiva y muy sencilla, hemos terminado rápido con la aprobación del fixture, porque antes se lo dejaba a medias, ahora lo dejamos hasta la séptima fecha porque habían varios equipos que tenían torneos internacionales. Ahora que más o menos tenemos un panorama más claro, se procedió a la aprobación del fixture en un tiempo menor”, destacó.

Si bien la fecha para la conclusión del torneo está prevista para el 22 de mayo, se tiene un margen de ocho días para una definición extra, en caso de que esta sea necesaria.

Finalmente, se hizo conocer el fixture del torneo Apertura, en el que únicamente las dos últimas fechas no tienen definido el horario a jugar.

En caso de que más de un club esté luchando por el título, la jornada tendrá horario unificado.

JURISTAS ANALIZARÁN EL TEMA DE BOLÍVAR

Luego de que se conociera el pedido de Bolívar por el premio de 250 mil dólares por ser bicampeón en 2017, el titular de la FBF, César Salinas, señaló que el departamento jurídico de la entidad analizará el tema.

“Se va a derivar al departamento jurídico de la FBF, seguramente en un lapso prudente se le va a responder a Bolívar. No digo que no se le pague, pero la verdad es que ahora la FBF no tiene fondos; es un monto alto y ya los abogados están viendo la carta, y oportunamente se le va a dar la respuesta a Bolívar”, dijo.