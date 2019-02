Aurora empata y continúa en el fondo

El quinto empate de Guabirá en el torneo Apertura de la División Profesional, ayer por 1-1 ante Always Ready en la Caldera, hizo explotar de bronca al hincha azucarero al ver que su equipo no... Ver más Guabirá no puede ganar en el Apertura, ayer volvió a empatar

Nacional Potosí continúa siendo el único invicto en el torneo Apertura producto de la victoria (1-3) que consiguió ayer ante Real Potosí, en el estadio Víctor Agustín Ugarte, en la Villa Imperial Nacional extiende su racha de invicto y toma el liderato

Blooming sumó su cuarta victoria en el torneo Apertura tras superar por 1-3 a Royal Pari Blooming acecha a los líderes del certamen