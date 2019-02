Aurora suma una nueva caída y se complica

Aurora no logra hacer pie en el torneo Apertura de la División Profesional. Ayer sumó su sexta derrota en el certamen, luego de caer 2-0 en su visita a Always Ready, en cotejo que se jugó en el estadio Municipal de Villa Ingenio, en El Alto, por la novena jornada del campeonato en curso.

Además, el Equipo del Pueblo marcha último del campeonato y con un futuro incierto para las restantes jornadas.

En la primera acción del partido, Aurora atacó con Diogo Kachuba, quien en su intención de sacar un remate impactó a un rival y recibió la cartulina amarilla.

En la réplica (3’ PT), el delantero Augusto Andaveris hizo una pared con Marcos Ovejero, quien ingresó al área visitante y sacó un furibundo puntapié que batió al meta Agustín Cousillas (1-0).

Aurora salió rápidamente a buscar el empate, pero la defensa millonaria fue más efectiva.

Jugando a la contra, el anfitrión trató de cerrar el cotejo, pero la falta de efectividad y las buenas intervenciones de Cousillas ahogaron el grito de gol de la afición alteña.

En el complemento, el Millonario arriesgó más ante un Aurora que siguió insistiendo con Kachuba, el hombre más incisivo en el cuadro valluno.

El ingreso del camerunés Marc Enoumba cambió la estructura del mediocampo de Always Ready, siendo fundamental en el andamiaje junto a Alejandro Bejarano.

Cuando transcurrían los 17’ ST, Cristhian Árabe, una de las figuras del compromiso, desarmó a la defensa celeste con una gran contra y definió en el mano a mano ante Cousillas, quien no pudo evitar el tanto alteño (2-0).

El Equipo del Pueblo cayó en un mar de imprecisiones y no pudo hacer pie ante un Always Ready que no quitó el pie del acelerador.

En sus próximos partidos, Always Ready visitará a Royal Pari (18:15), mientras que Aurora no jugará a media semana ante Guabirá, que el jueves recibirá como local al ecuatoriano Macará, por la Copa Sudamericana.