Villegas convoca a 26 jugadores para el microciclo en Villa Tunari

El técnico de la Verde, Eduardo Villegas, convocó a 26 jugadores para el segundo microciclo del año que se llevará a cabo en las instalaciones del Centro de Entrenamiento y Formación Deportiva (Cefed) de Villa Tunari.

"Todavía no es una selección definitiva, son una posibilidad. Por supuesto no estamos descartando a otros jugadores que hoy no están citados", manifestó Villegas durante conferencia de prensa.

En la lista, el único jugador de un equipo de Cochabamba es el cruceño William Álvarez, que milita en Aurora.

Mientras que los futbolistas de Wilstermann no fueron convocados debido al encuentro que tienen con Boca Juniors el martes 5 por la Copa Libertadores. Un panorama similar tiene San José, que ese mismo día debuta en la competencia internacional junto al arquero Carlos Lampe.

Mira la lista completa, aquí:

Mira la lista de convocados para el segundo microciclo de la selección nacional a cargo del DT Eduardo Villegas.

La concentración se desarrollará desde el 1 al 5 de marzo. El 3 de marzo se jugará el amistoso con Nicaragua a las 17:00 en el estadio Bicentenario del trópico cochabambino.

Los precios de las entradas para este encuentro internacional son:

60 Bs Preferencia

40 Bs. Recta

30 Bs. Curvas

La presentación de la lista se realizó en La Paz junto al ministro de Deportes Tito Montaño.