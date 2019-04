Refineros miran de reojo a las Águilas

El plantel de Oriente Petrolero ve de reojo al equipo de Águilas Doradas Rionegro (Colombia) con el que jugarán el siguiente miércoles (20:30) en Santa Cruz por el cotejo de vuelta de la Copa Sudamericana.

El equipo refinero está esperanzado en lograr un resultado favorable ante el elenco colombiano, pues en el partido de ida empataron a un gol (1-1) en Antioquia, por la primera fase de la Copa, ese resultado les permite soñar con avanzar.

Para este encuentro, los jugadores Sergio Raphael y José Alfredo Castillo realizan un trabajo diferenciado (en la parte física), con el propósito de llegar en las mejores condiciones físicas.

El cuerpo técnico dejó en evidencia que, para el domingo ante The Strongest, los cambios en el once habitual serán varios, además podrá contar con jugadores que no fueron tomados en cuenta por distintas razones.