Villegas apunta a bajar el promedio de edad en la selección nacional

“Quisiéramos bajar más ese promedio (de edad) pero cuesta, está costando un poquito. En todo caso, considerando que ha habido seleccionados Sub-20, Sub-17 y va a haber Sub-15, creo que habrá mejorías en las próximas convocatorias, en el próximo semestre y también el próximo año”, sostuvo ayer el director técnico de la selección nacional, Eduardo Villegas.

Las declaraciones del estratega se dieron en el inicio de los entrenamientos de la Verde en la ciudad de Santa Cruz, donde comenzó su labor con 19 jugadores.

Consultado sobre la posibilidad de llamar a otros futbolistas que tienen más edad, el estratega señaló que la idea que se tiene con la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) es continuar con el proceso de renovación.

“Entiendo que un jugador está en competencia y si está rindiendo a un alto nivel todavía puede ser considerado en cualquier selección de todas partes del mundo. Nosotros hemos tomado una decisión acá con la dirigencia, que vamos a intentar o estamos intentando sostener el proceso teniendo una renovación en nuestros jugadores. Ojalá que eso se pueda concretar y podamos tener futbolistas jóvenes que puedan tener este tipo de partidos amistosos y les pueda beneficiar”, aseguró.

Sólo 19 jugadores

La práctica, que se realizó en la Villa Deportiva Abraham Telchi, contó con 19 jugadores, pues faltaron los de Blooming: Rubén Cordano, José María Carrasco, José Vargas, Paúl Arano, Leonardo Vaca y César Menacho, aunque se informó de que los celestes se incorporarían ayer por la noche, por lo que se espera que hoy sean tomados en cuenta en el trabajo que tiene planificado Villegas.

El que no estará es Mario Cuéllar, el central de Oriente confirmó que el técnico Mauricio Soria le informó que lo tiene en sus planes para jugar el jueves contra Sport Boys.

“Necesito jugar y tener más minutos, ojalá pueda recuperar el buen nivel y ser convocado más adelante, pues la ilusión de todos es jugar la Copa América”, señaló Cuéllar.

Se conoció que Soria habló con Villegas para explicarle el caso de Cuéllar, por lo que el seleccionador sabe el motivo de la ausencia.

SOLO HAY AMISTOSO CON FRANCIA

El técnico de la selección nacional, Eduardo Villegas, señaló ayer que el único amistoso que se tiene previsto por el momento es el de Francia, para el mes de junio, aunque continúan trabajando en otras opciones.

“No tenemos ningún amistoso previo, pero posteriormente creo que lo vamos a tener, estamos trabajando en ello. Después de Francia, tal vez un par de encuentros con equipos europeos, aunque sea de segunda división, pero que podamos hacer fútbol ahí”, señaló el timonel de la Verde.

En la oportunidad, Villegas destacó la presencia de jugadores de la categoría Sub-20 en los clubes profesionales, tomando en cuenta que se han visto buenos futbolistas.

“Es importante, si pensamos en función de la FBF es importante, pero seguramente los entre-nadores de los clubes no dirán lo mismo, porque no se hizo un proceso, no se anticipó de que se iba a trabajar”, sostuvo.