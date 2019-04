Always Ready planea hacer leña del árbol caído con Nacional

Always Ready recibe hoy desde las 15:00 a Nacional Potosí, candidato al título del torneo, en el estadio Municipal de El Alto. Los millonarios tienen la obligación de ganar para superar el mal momento que atraviesan con dos derrotas consecutivas, y ubicados en la octava posición de la tabla.

Por su parte, el equipo potosino necesita sumar de a tres para no perderle pisada a Bolívar que es líder del certamen.

Para este encuentro, el plantel local podrá contar con el retorno de William Ferreira en la ofensiva, para jugar junto a Mirko Tomianovic y Carmelo Algarañaz. En la defensa, ante la ausencia del central Jorge Cuéllar, estará Juan Rivero junto a Nelson Cabrera. En el medio campo se confirmó la baja de Martín Smedberg porque se resintió de una molestia en la pierna izquierda.

El director técnico Julio César Baldivieso tiene cuatro bajas por lesión para el partido: la de su goleador Marcos Ovejero, los defensores Cuéllar y Luis Copete y el mediocampista Martín Smedberg. El timonel recibió el apoyo de sus jugadores de cara a este encuentro.

Los de la banda roja potosina tienen 37 unidades, una victoria los dejaría a un punto de la Academia.

COSTA, MOLESTO CON BALDIVIESO

El vicepresidente del Club Always Ready, Andrés Costa, dijo que la dirigencia respaldará el trabajo de Julio César Baldivieso; sin embargo, aseguró estar molesto con las “excusas” que pone el técnico al decir que él no armó el equipo.

“Con Julio tenemos muy buena relación, pero sí molesta que ponga excusas y diga a la prensa que él no ha pedido jugadores. Él sabía que el plantel estaba armado, no me parece que ponga excusas diciendo que él no ha traído a los jugadores”, señaló.