Los árbitros apuntan a ser miembros de la FBF

La Asociación Boliviana de Árbitros de Fútbol (ABAF) realiza desde hace varios meses el trámite para cumplir con los requisitos que estipula el estatuto de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) para ser considerada parte de la entidad federativa, según explicó ayer el representante de los réferis, Victor Chambi.

“Nos da una mayor posibilidad de acción directa, por así decirlo en la toma de decisiones, para eso se necesita cumplir ciertos trámites legales. Los árbitros estamos haciendo estos trámites, todavía nos falta”, señaló el titular de la ABAF.

El domingo pasado, en la ciudad de El Alto, en el estadio de Villa Ingenio, el árbitro Victor Hugo Hurtado se desvaneció en el minuto 2 del complemento y pese a los intentos por estabilizarlo falleció.

La situación visibilizó varias falencias y llegó a mostrar, incluso que los árbitros no tienen una dependencia laboral con la FBF.

En este sentido, el director de la entidad, Rolando Aramayo, señaló que: “El seguro para los árbitros es un tema pendiente desde hace tiempo pero hay problemas. La relación de la FBF con el árbitro no es un nexo directo. No hay un contrato. En el caso de los árbitros son una especie de consultor externo que prestan un servicio y el club local les paga, no la FBF, porque ésta sólo designa”.

Acerca del tema fue consultado el titular de la ABAF, quien si bien reconoció que no existe una relación laboral, dijo que sí hay un vínculo institucional.

“La federación es nuestro ente matriz, si bien no tenemos una relación laboral, contractual, sí existe una relación institucional entre la FBF y la ABAF, la que consiste en que nosotros representamos a la federación y ellos avalan nuestro trabajo. Al ser ellos el ente matriz deberían ser los responsables de otorgar las condiciones de trabajo, me refiero a ver si hay mejoras salariales, si hay equipamiento, si hay seguro de vida”, señaló Chambi.

Los árbitros se forman en las asociaciones departamentales y son éstas las que tienen un vínculo directo con la FBF, este es otro de los argumentos que maneja la ABAF.

13 DOCUMENTOS PARA SER ADMITIDOS

Para ser reconocidos como miembros de la FBF se deben presentar 13 documentos junto a la solicitud de admisión.

La personería jurídica, los estatutos, el acta de elección de los representantes legales, además de una serie de declaraciones que apuntan al cumplimiento de las normativas internas son los documentos que deben enviarse a la Dirección Administrativa de la entidad federativa.

Los árbitros y los jugadores buscan ser parte de la FBF.

BOLIVIA CUENTA CON SEIS JUECES FIFA

Bolivia tiene seis árbitros FIFA, de acuerdo al cupo que se le otorga desde el ente mundial. Además, tiene cinco asistentes con la insignia internacional. En el caso de Cochabamba, el único que cuenta con ésta es Raúl Orosco, además de Ariel Guizada que está como asistente.

Los árbitros internacionales deben cumplir con el reglamento que señala la FIFA en cuanto a revisiones médicas, aunque las mismas son cubiertas por ellos mismos.

Los jueces con categoría FIFA están habilitados para dirigir partidos de la Copa Libertadores, Copa Sudamericana y torneos organizados por el ente mundial.

En Bolivia, los réferis nacionales no cuentan con seguro médico ni de vida, además que no existe una dedicación exclusiva al referato.