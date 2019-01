Barren Racer, un vehículo homologado para el público

La polémica nació a partir de una carta de “pilotos anónimos” que buscaba apear del camino a Juan Carlos “Chavo” Salvatierra de la competencia, aduciendo que el Barren Racer es un cuadriciclo que no estaría habilitado al no ser parte de una “producción en serie”.

En su justificación ante la Amaury Sport Organisation (ASO), Salvatierra demostró que el motorizado que usó en los Dakar Series es homologado e incluso se encuentra a la venta del público.

“El Barren Racer One 960 con el cual participaré en el Rally Dakar 2019 es un vehículo homologado por el Reglamento Técnico de la FIM, de producción en serie y de libre disponibilidad al público para su compra. No es un prototipo como mencionan los pilotos anónimos de la carta con la cual se me quiere perjudicar y su venta al público es un hecho concreto, prueba de ello es la compra de mi Barren Racer”, sostuvo.

Además, el Reglamento FIM de 2018 ratifica que el motorizado puede ser tomado en cuenta por las razones expuestas e incluso modificado para esta competición que exige otros requisitos para soportar la disputa de este tipo de carreras.

Entre hoy y mañana, la ASO deberá tomar acciones para ratificar o rechazar la solicitud de “Chavo”.

BOLIVIANOS VAN A LA VERIFICACIÓN

Algunos de los pilotos nacionales que participarán en el Rally Dakar 2019 en suelo peruano aprobaron sin mayores problemas y ratificaron su participación. Hoy lo harán otros tantos.

Al momento, el escuadrón boliviano en la carrera alcanza a ocho competidores, empero todo dependerá de cómo evolucione el tema de “Chavo” Salvatierra y la denuncia penal que interpuso contra la ASO en la Fiscalía de Lima.