Daniel Nosiglia: Es mi mejor etapa en el Dakar

El piloto boliviano Daniel Nosiglia clasificó hoy en el segundo lugar de la etapa 9 del rally Dakar, la hazaña lo ayudó a posicionarse entre los diez mejores del mundo y ser la mejor posición de los latinoamericanos en la categoría de motos.

"Es mi mejor etapa de toda la historia del Dakar, un sentimiento increíble desde un principio pensé tomármela a la ligera ya no tenía muchas posibilidades de avanzar más posiciones y estaba bastante cómodo en mi posición y en un principio dije que me la voy a tomar tranquilo, pero bueno creo que el hecho que fue una largada motocross me subió la adrenalina y salí a darlo todo en la moto y creo que un buen trabajo con la navegación", contó el joven deportista.

Daniel Nosiglia finaliza la etapa 9 en el puesto 2

Foto: Team Nosiglia

Daniel narró que estuvo a punto llegar en primer lugar, pero una caída a 30 kilómetros de la meta hizo que perdiera tiempo.

"Ya faltando unos 30 kilómetros, era una bajada bien pronunciada y de arena super blanda. Estábamos bajando unos tres pilotos y yo bajé justo por la parte más blanda y tuve una pequeña caída suave, pero me hizo perder mucho tiempo", detalló.

Daniel Nosiglia Jager y su papá, "El lobo del desierto", celebran con un abrazo su triunfo histórico en el rally Dakar.

Daniel llegó segundo en la etapa de hoy y entró entre los 10 mejores pilotos de motos de la competencia.

Team Nosiglia

Daniel, que maneja una moto Honda, realizó el recorrido en Pisco en 3 horas 48 minutos y 38 segundos y llegó dos minutos después del fránces Michael Metge.

En tanto, el chileno Pablo Quintanilla entró en tercer lugar y mantiene el segundo puesto en la general.

En 2017 Juan Carlos "Chavo" Salvatierra también logró ingresar en el top 10 de la clasificación general de motos.

La décima y última etapa del Dakar 2019 se correrá mañana entre Pisco y Lima (359 km, incluyendo 112 especiales).