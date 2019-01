Leonardo Martínez habla del 21F en el Dakar

El piloto boliviano Leonardo Martínez volvió a hablar ayer del 21F a su paso por la rampa de llegada del Dakar 2019 en Lima, Perú.

"Lo más importante y el mensaje principal para mi querida Bolivia (es que) dijimos No al Presidente, No a la rerereelección, Bolivia dijo No el 21 de febrero (en referencia al referendo de 2016) y lo volvemos a decir. Gracias Bolivia, a luchar por nuestros principios y valores", expresó el corredor ante las cámaras de la transmisión del Dakar.

#Dakar2019 Esto es lo que dijo Leonardo Martínez cuando subió a la rampa final del rally Dakar Perú 2019#CorreodelSurDigital pic.twitter.com/CeUpbdSi1q — Correo del Sur (@correodelsurcom) 17 de enero de 2019

Martínez fue uno de los tres pilotos del equipo Bolivia que llegó a la meta en el rally que se hizo exclusivamente por territorio boliviano.

El año pasado, también recordó los resultados de la votación durante el ingreso de la caravana a la ciudad de La Paz. En esa oportunidad se encontraban presentes el presidente Evo Morales, el vicepresidente Álvaro García Linera y otras autoridades nacionales.

El 21 de febrero del 2016, el 51,3 por ciento de la población boliviana rechazó la propuesta de una reforma a la Constitución Política del Estado para permitir una repostulación al Primer Mandatario.

Sin embargo, en diciembre de 2017 una sentencia emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) dio la posibilidad a Morales para postularse nuevamente a la Presidencia.