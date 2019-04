Marquito Bulacia se retira del Rally Argentina tras accidente

El piloto boliviano Marquito Bulacia Wilkinson tuvo que abandonar hoy el Rally Argentina WCR tras un accidente que dejó casi destruido a su vehículo. La tripulación no sufrió consecuencias físicas, según un comunicado en la página oficial del deportista.

"Marquito tuvo un vuelco bastante fuerte, ellos están bien pero lastimosamente no podremos continuar", informó su papá, el también piloto Marco Bulacia.

El vídeo difundido en las redes sociales muestra cómo la máquina dio tres vueltas tras volar por el aire. Según la publicación de la página del corredor, el accidente ocurrió en el mismo sector donde tuvo que abandonar el año pasado, también tras una accidente.

#XIONRallyArgentina Así llegaba el auto de Marco Bulacia a Villa Carlos Paz. / This is how it looks like Marco's Bulacia car when arrived to Service Park. pic.twitter.com/hhnlN14l3B

