Karen Tórrez: “Para mí era un castigo que me digan no vas a nadar”

Para la nadadora cochabambina Karen Tórrez el significado de amor tiene un solo nombre: “agua”. Este amor nació a sus sólo dos años y fue creciendo año tras año.

En ese camino rompió más de 100 récords nacionales, tiene en su poder más de 700 medallas, de las que considera especiales la presea dorada en los Juegos Bolivarianos 2017 en los 50 libre, y la medalla de bronce en el campeonato Sudamericano absoluto de Paraguay 2015, en la misma prueba.

La abanderada de Bolivia, por segunda vez (llevó la bandera en los Juegos Olímpicos Londres 2012), tiene una increíble capacidad de romper hitos históricos en la natación nacional; ahora su objetivo es convertirse en la primera mujer en colgarse una dorada en unos Juegos Suramericanos.

¿Cuándo nace ese amor por la natación?

Me enamoré de la natación muy chiquita. Esto es una anécdota, mi primer viaje al Chapare fue cuando tenía dos años y me pusieron en una laguna de ésas, me sentí muy feliz en el agua y cada que vez que me sacaban lloraba, ahí me enamoré del agua.

La verdad, que desde que empecé a nadar, para mí era un castigo que me digan “no vas a nadar”. Si me portaba mal, me decían: “No vas a nadar”, algo así. Para mí, ese era un castigo, siempre estuve enamorada de la natación, hoy más que nunca, y estoy enamorada de este centro acuático.

¿A pocos días de los Juegos cómo va tu entrenamiento?

Las últimas semanas es afinar, tratar de cuidar los detalles, dormir más, comer mejor, adaptar la comida al gasto energético que estuvimos realizando, y bueno, ya pensar en no hacer distancias grandes, sino más cortas, pero muy intensas.

¿Existe oportunidad de repetir lo hecho en los Bolivarianos?

Creo que tengo bastante chance, ahora nada está dicho, una centésima de segundo puede hacer que ganes o pierdas la prueba, se puede soñar con una medalla. Estoy con los tiempos que logré el año pasado, estoy entre las primeras tres o cuatro nadadoras, estamos casi con las mismas marcas, entonces debemos pelear con todo en cada medalla.

¿La mente positiva puede ser la clave para conquistar el objetivo?

Realmente, creo que eso hace mucho la diferencia. Pasa mucho por la cabeza, porque pensamos “él va a ganar la prueba” y no pensamos que nosotros podemos ganar la prueba.

Tuve la experiencia de este cambio de mentalidad ya estando en España, cuando empecé a competir y no conocía a nadie, me lancé a competir sin pensar en quién era quién y saque medalla de plata en un campeonato nacional español, ya después me enteré que estaban recordistas españolas, que otras fueron al mundial y así, entonces dije cuando no las conoces no estás pendiente de lo que puedan hacer ellas, sino de lo que haces tú. Cuando conoces mucho a tus contrincantes, por un tema de historial, dices ella va a ganar, pero no te das cuenta que tú puedes hacer un cambio en esa historia.

¿Nada es imposible?

No hay imposibles. Por ejemplo, yo soy una nadadora pequeña, mido 1,64, y la altura promedio de las nadadoras de mis pruebas es de 1,78 a 1,80, pero no hay imposibles, es que uno se la crea y con trabajo duro y un objetivo bien claro, se puede lograr todo. Persistir, persistir y nunca desistir, es la clave.

¿Sus objetivos aún miran a los Juegos Olímpicos Tokio 2020?

Sí, Tokio 2020 todavía está en el rumbo, creo que podría cerrar mi ciclo de nadadora con Tokio 2020. En estos Juegos me gustaría entrar en una semifinal, realmente con el tiempo que logré el año pasado en los Bolivarianos, hubiera logrado ingresar a la semifinal en el mundial de Budapest, Hungría. Con el progreso de estos años podría soñar con una semifinal, que sería un sueño cumplido, porque ningún boliviano pasó de una eliminatoria en una olimpiada.

HOJA DE VIDA

Karen Milenka Tórrez Guzmán

Nacimiento: Cochabamba, Bolivia

Fecha: 29 de julio de 1992 (25 años).

Altura: 1,64 m

Peso: 58 kg

Estudios: Nutrición

Logros más importantes:

Medalla bronce Sudamericano Paraguay 2015.

Medalla de bronce Bolivarianos Sucre 2009.

Medalla de plata y oro Bolivarianos Santa Marta 2017.

Dueña de al menos unos 70 récords actuales, entre de categoría y absolutos.

Dueña de al menos unas 700 medallas entre departamentales, nacionales e internacionales.

Asistió a 10 mundiales y dos Juegos Olímpicos: Londres 2012 y Río 2016.

Signo: Leo. “Soy una persona tranquila, no tengo un carácter fuerte. Soy bastante decidida con lo que quiero, con lo que deseo. Pero no reacciono mal, soy pacífica”.

Películas: en casa o en el cine: “Creo que más en la casa, porque puedo descansar y comer lo que quiero, sobre todo las comedias románticas”.

Algo que odies: “La injusticia, que no se hagan las cosas justas, siempre tiene que primar eso”.

Algo que ames: “El agua”.

Tus auspiciadores: “Me ayudaron a continuar, porque estaba en una etapa que pensaba en una decisión deportiva, no tanto por la falta de apoyo, sino porque decía tengo que trabajar, y fue ahí que llegó Rexona, que me apoya bastante, nos da la oportunidad de entrenar bien. Maqui Malta, Termonova, Arena son las otras empresas que me ayudan”.