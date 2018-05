Adolescente argentina se lleva el oro en gimnasia artística

Martina Dominici tiene sólo 16 años y es su primera participación en unos Juegos Suramericanos. Sin embargo, eso no impidió que la argentina se colgara el oro en la modalidad all around de gimnasia artística damas. Mientras la boliviana Diana Vásquez terminó la última prueba en llanto por una mala caída.

Durante la segunda jornada de gimnasia artística, las delegaciones femeninas mostraron juventud, pero alto nivel. Brasil se destacó con sus deportistas de entre 18 y 25 años. Como equipo obtuvieron la medalla de oro con 210.200 puntos.

Argentina también se llevó la ovación del público con sus piruetas de alta complejidad. Las jóvenes y adolescentes de la selección celeste obtuvieron la plata como equipo con 202.733 puntos. Mientras, Dominici consiguió el oro individual.

Por su parte, la representación boliviana, conformada por Diana Vásquez, Roxana Cruz, Dianne Soria Galvarro y María Arauz tuvo un mejor desempeño que los gimnastas masculinos. El equipo logró entrar al sexto lugar con 168.633 puntos.

Además, Vásquez fue la mejor posicionada, en el 22º lugar con 44.099 puntos. Sin embargo, todas se cayeron al menos una vez en viga. De igual modo tropezaron en piso. Pero, salto fue el aparato que cobró factura en Vásquez. Cayó mal y tuvo que sentarse para ser auxiliada.

Las deportistas fueron objetivas con la diferencia en formación que tienen con sus contrincantes.

"La competencia fue muy fuerte. Nosotras dimos todo lo que pudimos (...) Se nota la diferencia de nivel. Ellas tienen las condiciones y en Bolivia no las tenemos. Falta mucho apoyo de las federaciones en general", manifestó la gimnasta Soria.

DATOS

Lleno total. La disciplina de gimnasia artística damas convocó a un gran número de personas. A pocos minutos del inicio de las pruebas, el pabellón estaba completamente lleno y las entradas se agotaron.

Disputa entre barras. Un gran número de ciudadanos argentinos y brasileros, que residen en Cochabamba, se dieron cita en el pabellón de gimnasia. Sin embargo, hubo algunos intercambios de palabras y gestos obscenos entre ellos. La organización tuvo que amenazar con sacarlos del lugar.

Final gimnasia artística. Desde las 15:00, se llevará a cabo las finales por aparato en damas y varones de gimnasia artística. En masculino se realizará: piso, arzones y anillas. Mientras en femenino se realizará: salto y barras asimétricas. Se premiará a los mejores.