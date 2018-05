Karen se despide con la tercera de plata y otro récord nacional

La sirena cochabambina Karen Tórrez, aunque tal vez se despidió con un sabor amago al no poder alcanzar la ansiada medalla de oro para Bolivia, terminó su participación en los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018 asegurando una "misión cumplida".

Tórrez logró lo que nunca una mujer boliviana había conseguido: se subió al podio en unos Juegos Suramericanos y no sólo una, sino tres veces,luego que ayer logró la tercera medalla de plata, esta vez en los 50 metros libre.

"Misión cumplida, cumplí el objeto de ganar tres medallas en tres pruebas individuales", dijo tras finalizar su participación, además que a ello se suman dos récords nacionales absolutos, el segundo conquistado ayer.

Karen tal vez no tuvo su noche soñada, porque no logró convertirse en campeona suramericana, pese a ello su participación en los Juegos 2018 es destacable desde todo punto de vista.

Anoche se quedó a 35 centésimas de la dorada, luego que ingresó segunda en la final de los 50 libre, con un tiempo de 25"60.

La primera fue la colombiana Isabella Arcila, que terminó la prueba con una marca de 25"25, que además de ser su tercera dorada y sexta presea en estos Juegos, junto a las otras tres de plata. Arcila además impuso un nuevo récord de los Juegos, al bajar en una centésima el récord pasado que era de propiedad de Graciele Hermann, con 25"26.

El tercer lugar fue para la venezolana Jeserik Pinto, que hizo un tiempo de 25"96.

Karen además consiguió clasificarse con marca "A" a los Juegos Panamericanos Lima 2019 en sus tres pruebas los 50 y 100 libre, además de los 100 mariposa.

"Ya el 2015 fui con marca ‘A’ a los Panamericanos de Toronto, en los 50 libre, ahora voy en tres, eso quiere decir que el nivel ha mejorado, contenta de poder hacer algo también en los Juegos Panamericanos", aseguró.

Pero el camino para Karen no ha terminado. Con sus 25 años, todavía tiene mucho camino por recorrer antes de colgar el traje de baño.

Su próximo objetivo serán los Juegos Panamericanos Lima 2019, para después trabajar en alcanzar la semifinal de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Pero aún no dejará su sueño de convertirse en campeona suramericana y espera conseguirlo en Paraguay 2022.

"Soñar con una medalla de oro en los siguientes Juegos Suramericanos, estuve a centésimas de lograr la de oro y se puede soñar", dijo Tórrez, que tiene como lema que "nada es imposible".

Para sellar su participación en los XI Juegos Suramericanos Karen, junto a María José Ribera, Mikaela Daza y Valentina Aloisio, lograron imponer un nuevo récord nacional absoluto en los relevos 4x100 combinado, tras finalizar la prueba con un tiempo de 4'33"38, bajar el anterior récord que era de 4'07"14.

Entre tanto el otro boliviano clasificado a la final Miklos Szabo, terminó en el sexto puesto de los 200 pecho, con un tiempo de 2'32"17. Mientras que el equipo masculino de relevos 4x100 quedó noveno con una marca de 3'38"43.

"Debemos enfocarnos más, siempre tratar de ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Con esta infraestructura debemos tener mejores competiciones a nivel nacional, sería bueno ver un sistema de apoyo a los deportistas para que no tengamos tres medallas plata en una disciplina, sino muchas y las de oro". Karen Tórrez. Sub campeona suramericana.