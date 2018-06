El box de Bolivia suma una presea de plata y 4 de bronce

Punata y todos los bolivianos vibraron ante la posibilidad de conseguir una medalla de oro ayer, en boxeo, luego que el paceño Ever Quisbert llegara a la final. Sin embargo, no logró superar a su contrincante colombiano, Cristian Salcedo, en un enfrentamiento donde se develaron varias diferencias en la formación de los deportistas. No obstante, el boliviano logró colgarse la plata.

El combate generó alta expectativa en los pobladores de Punata que se dieron cita en el coliseo Jorge Wilstermann para dar su apoyo. Quisbert entró al ring vestido de azul, al promediar las 17:40, con una ovación de la gente que gritaba por lo alto "Bolivia" y retumbaba en todo el escenario deportivo. Una vez que comenzó la pelea, se vio dos realidades diferentes. El colombiano tenía bastante técnica y dejó evidenciar su alto trabajo físico previo. Sus golpes, tanto en el rostro como el cuerpo de Quisbert, se convertían en puntos casi asegurados.

En la otra esquina, se encontraba el boliviano cuya pelea se caracterizaba por tener mucho esfuerzo y "corazón", como comentaban varias personas. Sin embargo, la mayor parte de sus golpes fueron esquivados. No obstante, Quisbert pudo haber nockeado a su contrincante si tenía más rounds.

"La pelea más difícil que tuve fue contra el peruano. Lastimosamente, en el último round contra el colombiano, se corrió, porque sintió mi mano pesada y sólo me abrazaba perdiendo el tiempo. Si hubieran sido más rounds, la historia hubiera sido otra", manifestó el boxeador boliviano Quisbert.

Sin embargo, por decisión unánime de los jueces, el ganador de la pelea fue Salcedo. De ese modo, Quisbert llegó a tener la medalla de plata para Bolivia.

"Me siento muy feliz, porque yo estaba seguro que conseguiría una medalla. Le decía a la gente que lo haría, pero nadie me creía. Incluso se reían de mí, pero lo logré ", agregó el boxeador.

La pelea tuvo una duración de 15 minutos; es decir, tres rounds de a cinco minutos cada uno. Tuvo cinco jueces que observaban los movimientos de los boxeadores para determinar el puntaje a partir de los golpes que daban.

El físico y porte del colombiano impresionaron al público, pues es bastante alto y se notaba que había realizado un entrenamiento arduo. Pese al resultado, la gente aplaudió a Quisbert y se alegró con el resultado conseguido por el boxeador, como por los otros representantes bolivianos que también tuvieron logros.

Se trata de otros cuatro boxeadores bolivianos que lograron medallas, pero de bronce. Los deportistas que lo consiguieron son: Rodrigo Carvajal Garrido (91 kg), Teresa Durán (60 kg), Carlos Peralta Ramos (81 kg) y Brian Fernández Cáceres (49).

Los boxeadores dedicaron sus logros a sus familias, entrenadores y toda la población boliviana que vibró con ellos estos días de competencias.

Señalaron que seguirán trabajando para llegar a la división profesional del boxeo y conseguir más logros a nivel internacional.

Colombia fue la delegación que mejores resultados logró, pues se llevan seis medallas de oro.

En segundo lugar, están los venezolanos con tres medallas doradas y en tercero los brasileños con dos. Los boxeadores mostraron alto nivel.

COCHABAMBINOS LLENARON EL COLISEO

Los combates de boxeo llamaron la atención de los punateños y los cochabambinos. Más aún en aquellas peleas donde los bolivianos conseguían resultados positivos.

Desde el inicio de los combates hasta la última premiación, el coliseo punateño Jorge Wilstermann permaneció completamente lleno de espectadores. Una gran parte del público eran jóvenes que se sintieron atraídos por este deporte.

Además, fue un público altamente activo que aplaudió y vitoreó aquellas peleas que eran más interesantes y emocionantes.

LOS BOXEADORES PIDEN MÁS APOYO

Desde el inicio de los Juegos, e incluso antes, los boxeadores bolivianos expresaron las condiciones en las que llegaban.

Ever Quisbert debe representar a El Alto, pese a que entrena en La Paz y es de esta ciudad. Señaló que se trata de un problema dirigencial.

Luego de recibir las medallas, los boxeadores pidieron que el Gobierno les brinde el apoyo necesario. Aseguran que deben trabajar y entrenar en el mismo día. Eso implica que deban madrugar y quedarse hasta tarde resignando tiempo en familia y con recursos propios que no siempre son suficientes.

MADRE SOLTERA, MAESTRA Y BOXEADORA LOGRA MEDALLA

En el día del maestro, la profesora de primaria de 39 años, Teresa Durán, logró la medalla de bronce en boxeo, en la categoría de 60 kilogramos. Con lágrimas en los ojos, la deportista dedicó la presea a su hijo Brian, al cual tuvo que dejar en Sucre, para llegar a Cochabamba y representar a Bolivia en los Juegos Suramericanos.

Para Durán, la medalla representa una lucha personal y como mujer.

"La medalla va dedicada para mi hijo, que me espera con los brazos abiertos en casa (...) Lamentablemente, lo he descuidado y le pido perdón, porque lo he dejado mucho tiempo.

Vivimos solos los dos, pero él es muy responsable. No le he fallado, porque le dije que volvería con una medalla", contó emocionada Durán.

Asimismo, relató que como maestra, la medalla y el cariño de sus estudiantes de siete años son los mejores regalos en el Día del Maestro.

"Soy maestra de primaria. Este es el regalo más grande que puedo recibir en este día. Mis niños me han mandado sus felicitaciones por el bronce y el Día del Maestro. Pese a que soy mujer, también he recibido el apoyo de los padres de familia. Las mamás me dicen que soy su ídola", agregó la boxeadora.

La deportista también recuerda que comenzó en el boxeo, porque sus compañeros de colegio se burlaban de ella y la molestaban por ser de baja estatura. Sin embargo, destaca que aprendió a pelear para competir y no generar violencia.

"El boxeo surge, porque cuando era niña me pegaban en la escuela. Mi hermano empezó a incentivarme a que aprenda a pelear, pero no para ir a pelear al colegio, sino competir. Desde entonces, nunca más me han molestado, ya nadie se atreve. Una mujer jamás se puede quedar atrás", contó.

Durán ganó una de las cinco medallas para Bolivia en boxeo.