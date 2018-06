Cuatro atletas logran medallas para Bolivia a puro corazón

A puro corazón, los bolivianos César Fernández, Limber Apaza, Jhoselyn Camargo y Edith Mamani lograron más medallas de plata y bronce para Bolivia, durante la última jornada de los XI Juegos Suramericanos.

Los cuatro atletas contaron que sus entrenamientos, en su mayoría, los cumplen en el asfalto, puesto que no tienen una pista para la práctica de esta disciplina.

La línea de meta para ellos significó también superar adversidades y problemas a la hora de alistarse para este evento.

Fernández fue quien logró la primera medalla de plata en la modalidad de 10.000 metros planos, con un tiempo de 30'37"29.

La otra presea de plata llegó gracias a Edith Mamani, quien cerró su participación en 10'59"06.

Mientras tanto, en los 3.000 metros con obstáculos, el boliviano Limber Apaza sumó una medalla de bronce tras cumplir la prueba en 9'21"81.

La otra presea de bronce fue de Jhoselyn Camargo, quien finalizó en 11'18"63 la carrera de 3.000 metros con obstáculos.

Con historias similares

Los cuatro medallistas sudamericanos destacaron en dos eventos importantes, los Juegos Plurinacionales y las carreras 10K que se organizan por los aniversarios de cada departamento.

Fernández y Mamani aseguraron que continuaron entrenando gracias a los premios que lograron en esas competencias.

En el caso de Camargo y Apaza, ambos se afianzaron en el deporte luego de participar en los Juegos Plurinacionales.

"Estoy contento porque estamos regalando una presea de plata más a nuestra querida Bolivia. (Con el premio) lo primero que voy a hacer es pagar una deuda de cinco mil dólares. Primero voy a ver mi preparación, luego trataré de dar estabilidad a mi familia", sostuvo Fernández, deportista oriundo de Huanuni.

Con 31 años, el atleta señaló que llegó en su "mejor forma" y pese a que los peruanos tienen una buena preparación, hizo frente y salió a ganar.

"Vengo preparándome 10 años, no tengo mucho talento, pero todo se logra en base a dedicación y esfuerzo", dijo.

Por su parte, la medallista sudamericana Edith Mamani señaló que si bien pensaba en alcanzar la medalla de oro, sabía que su rival tenía las de ganar.

Mamani aseguró que es su primera participación en Juegos Suramericanos, y por lo mismo su primera medalla en un torneo de estas características.

"(Ahora) tengo la marca mínima para ir al Iberoamericano, así que ésa será mi siguiente competencia", concluyó.

La atleta Jhoselyn Camargo que estuvo en la misma prueba señaló que en La Paz no tienen una pista para entrenar, por lo que sus prácticas las desarrolló en rutas de asfalto y cemento.

"No practiqué en pista de tartán porque en La Paz no tenemos, cumplí con mis entrenamientos como pude. No entrené en pistas, sino en rutas de cemento y de asfalto", aseguró Camargo.

La boliviana dijo que entrena a nivel élite desde hace dos años, además, estudia dos carreras.

"Voy a destinar el premio para mi preparación, (quiero) la oportunidad de llegar a los Juegos Olímpicos", añadió.

Otro de los bolivianos que logró obtener una medalla de bronce fue Limber Apaza, quien destacó la labor de su entrenador, a quien siguió y cumplió todo lo que le decía.

"Cuando el hermano venezolano se tropezó, me lancé a todo por el todo. Llevo cinco años entrenando para nueve minutos de competencia", sostuvo.

En la última jornada de competencia, en los Juegos Suramericanos, los bolivianos también inscribieron sus nombres entre los ganadores.

Con historias similares, los cuatro medallistas sudamericanos esperan seguir entrenando para cosechar más logros a nivel internacional, representando a Bolivia.

DE BRONCE A PLATA, EL LOGRO DE FERNÁNDEZ

Una decisión del jurado descalificó la participación del peruano Luis Fernando Ostos y le otorgó la medalla de plata al boliviano César Fernández.

La explicación fue que se debe a una falta.

"Haber sido asistido por más de 200 metros por otro atleta que lo ha ayudado a hacer una velocidad mayor", explicó Marco Luque, titular de la FAB.

CIENTOS DE ESPECTADORES

En la última jornada de competencia, el público se dio cita al estadio de atletismo en un gran número.

Los cientos de espectadores apoyaron a los atletas bolivianos y corearon el nombre del país durante las últimas pruebas.

El público disfrutó de las cuatro medallas que lograron los deportistas nacionales.

COLOMBIANOS CELEBRAN EL TÍTULO

La delegación de deportistas colombianos celebró el logro obtenido en los XI Juegos Suramericanos, donde se llevaron la mayor cantidad de medallas de oro, 94 en total.

Luego de las últimas preseas que disputaron los colombianos en el atletismo, sacaron una diferencia de cuatro doradas respecto a Brasil, lo que fue motivo para fundirse en abrazos y gritos de júbilo.