De las manos de Cayoja llega la cuarta presea dorada para Bolivia

El pelotari boliviano Milton Cayoja sumó ayer la cuarta medalla de oro para Bolivia después de vencer al argentino Nicolás Comas 2-0 en la modalidad mano individual 36 metros en el torneo de pelota vasca de los Juegos Suramericanos 2018.

El deportista, oriundo de Quillacollo, conquistó el máximo galardón de manera invicta, consumando su éxito con un doble 10-6 ante el representante argentino.

En el inicio del partido, el argentino Comas demostró que iba a ser un rival difícil para el boliviano, pues los primeros puntos del set fueron para Argentina, hasta llegar al 0-4; además, Cayoja –en esos instantes– comenzó a sentir el dolor en la rodilla derecha, molestia con la cual terminó el jueves frente a este mismo rival, en cumplimiento de la fase clasificatoria.

Luego del cuarto saque a favor de Argentina, Cayoja comenzó a demostrar el nivel que lo llevó hasta instancias finales, además, el aliento del público presente en el complejo municipal de Sacaba comenzó a levantarlo moralmente y logró emparejar el primer set (4-4).

Nicolás Comas, al ver que el boliviano comenzaba a subir su rendimiento, intentó enfriar el partido pidiendo, junto a su entrenador, tiempo muerto, que lo aprovechó para descansar y nutrirse de oxígeno, colaborado por los asistentes médicos que dispuso la organización para ese escenario deportivo.

Luego de retornar del descanso requerido por el argentino, Cayoja no paró hasta liquidar el set (10-6), puntaje que dio por finalizado la primera parte del encuentro.

En el segundo set, nuevamente el argentino comenzó con supremacía, hizo los tres primeros puntos, lo que provocó que los aficionados impulsen otra vez a Cayoja. Sus familiares, amigos y compañeros de trabajo (de la línea 207 a Quillacollo) reanimaron al pelotari boliviano, quien sacó fuerzas para emparejar el set y, posteriormente, remontar el marcador que lo coronó como el campeón y ganador de esta modalidad, provocando el júbilo en las tribunas del pequeño coliseo que se construyó en Pacata Baja para esta disciplina deportiva.

Con llanto en los ojos, integrantes de la familia de Milton Cayoja bajaron de las tribunas para felicitar al campeón suramericano.

"Lo hice por orgullo"

El ganador de la medalla de oro en la disciplina de pelota vasca aseguró que durante la competencia no le pasó por la mente el dinero que el presidente del Estado Plurinacional, Evo Morales, ofreció a los deportistas: 10 mil dólares para las medallas de bronce, 20 mil para los que obtengan la plata y 30 mil para los medallistas de oro. Sin embargo, señaló que ahora verá junto a su familia en qué invertirá el premio de la presea dorada.

"No me pasó eso por la mente (el premio económico), yo jugué más por el orgullo de representar a mi país en mi departamento, y para no defraudar a mis amigos y familiares que siempre me apoyaron", declaró Cayoja.

Con la victoria de Cayoja, el argentino Comas se tuvo que conformar con la medalla de plata, mientras el charrúa Richard José Airala se llevó el bronce, tras superar al representante de Venezuela Miklos Vidal (2-0).

Única que dio alegría

Esta modalidad, Mano Individual, fue la única que le dio alegrías a Bolivia en la pelota vasca, donde la federación de este deporte, mediante el Comité Olímpico Boliviano (COB), inscribió a nueve atletas en tres modalidades; mano individual, pelota goma y frontenis en ambas ramas, en las cuales no pudieron ganar ni un solo encuentro.

Resultados generales

Argentina ganó tres de oro en esta disciplina tras ganar en tres modalidades, frontenis masculino y pelota goma, tanto masculina como femenina, mientras que la selección de Chile obtuvo la medalla de oro en frontenis femenino.

En la final de pelota goma, Argentina ganó a Uruguay por dos sets a cero con parciales de 15-4 y 15-7, en un compromiso de trámite accesible para la Albiceleste.

En el tercer puesto quedó la selección de Chile porque venció a Perú por la medalla de bronce (15-6 y 15-9).

En frontenis masculino, Argentina ganó a Chile por 2-1 con parciales de 14-15, 15-11 y 10-2, para sumar el oro y dejar a los trasandinos con la medalla de plata.

En la pelea por el tercer puesto ingresó Bolivia, debido al abandono de Venezuela. Las nacionales jugaron contra Perú y perdieron por 2-1, con marcadores de 15-9 y 15-8.

En pelota goma femenina, Argentina venció a Uruguay (2-0) con marcadores de 15-3 y 15-13. Por el tercer puesto, Chile ganó a Perú 15-13 y 15-14 (2-0).

La única medalla de oro que ganó Chile fue en frontenis femenino, tras superar a Argentina por 2-0 (15-9 y 15-12).

En tercer lugar quedó Perú, después de vencer a Venezuela por 2-0 (15-8 y 15-10).

RAQUETBOLISTA DE ORO LLEGÓ A PACATA

El raquetbolista Conrrado Moscoso estuvo presente en el Complejo Municipal de Sacaba, ubicado en Pacata baja, para presenciar la final entre el boliviano Milton Cayoja y el Argentino Nicolás Comas.

Moscoso hasta ayer era uno de los pocos deportistas que ganaron medallas de oro en los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018.

Antes del inicio de encuentro final, el raquetbolista se acercó a Cayoja para brindarle el apoyo moral y respaldo correspondiente. Al final del partido ambos medallistas se abrazaron celebrando la consagración de la presea dorada.

DATOS

Milton Cayoja nació el 27 de mayo de 1997. Es el cuarto hijo de una familia proveniente de Oruro, donde él es el único que nació en Cochabamba (Quillacollo), y comenzó a jugar frontón en 2005 junto a sus hermanos Cristhian, Jhonathan y Gustavo.

Participó en mundiales. El pelotari boliviano ya participó en varios eventos nacionales e internacionales, en los que destacan los Juegos de la Alba en Venezuela (2011), Torneo clasificatorio al mundial realizado en México (2014) y El mundial de Pelota Vasca en Francia (2017), donde quedó en el sexto puesto, junto a su coterráneo Alan Rocha

Trabaja y entrena. El campeón suramericano conduce su trufi en las líneas 207-217, que hace el recorrido de Quillacollo a Cochabamba, en las mañanas; por las tardes, entrena en el frontón municipal de Tiquipaya; y en las noches, estudia.

Próximo evento. La próxima presentación de Milton Cayoja será en octubre, cuando asista al Mundial de Pelota Vasca que se realizará en Barcelona, España.

OPINIONES "Estoy muy feliz porque logré mi objetivo, no fue fácil, pero cumplí con mi objetivo”. “Aquí no termina esto yo seguiré entrenando, quiero agradecer a todos los que me apoyaron”. Milton Cayoja. Pelotari boliviano. "Estoy muy feliz por el oro que ha regalado mi hijo al país”. “Quiero agradecer a César Bolivar porque confió en mi hijo, él no ha defraudado, sabíamos que iba a ganar”. Emilio Cayoja. Padre del pelotari boliviano. "Estoy muy feliz porque mi hijo me dio esta alegría”. “Vivíamos en el complejo de raquet y nunca pensamos que íbamos a tener esta felicidad, recé mucho para que le vaya bien”. Justa Apaza. Madre de Milton Cayoja.

FAMILIARES, AMIGOS Y COMPAÑEROS, PRESENTES

En la final de pelota vasca, modalidad mano individual, que se desarrolló ayer en el Complejo Municipal de Sacaba, donde ayer Milton Cayoja se coronó como campeón, estuvieron muchos allegados al pelotari cochabambino, liderados por sus papás (Emilio Cayoja y Justa Apaza), los hermanos Cristhian, Jhonathan y Gustavo Cayoja Apaza, además de sobrinos del deportista.

También estuvieron muchos compañeros de trabajo de Cayoja, conductores de las líneas 207-217, quienes hacen el recorrido diario entre los municipios de Quillacollo y Cochabamba.

"Llegaron mis familiares, mi papá y mamá, ellos estuvieron en todos los partidos que jugué, no los defraude. También vinieron algunos de mis compañeros de la línea (207-217), no pudieron venir todos porque no iban a entrar en el coliseo", declaró Milton Cayoja.

El próximo torneo que Cayoja tiene al frente es el Campeonato del Mundo de Pelota Vasca que se realizará en Barcelona, España, que se realizará del 14 al 20 de octubre en los frontones olímpicos de la Vall d’Hebrón y los municipales de Bac de Roda.

Para esta competencia Cayoja aseguró que primero comenzará a trabajar en su recuperación de la rodilla derecha, para posteriormente iniciar con el entrenamiento bajo la dirección técnica de su entrenador Leonardo Bolívar.