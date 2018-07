Federaciones peregrinan para ser legales, el Estado busca consenso

Después de un año y cuatro meses de la aprobación de la reglamentación de la nueva Ley Nacional del Deporte, ni una sola federación logró su inscripción en el Registro Único del Ministerio de Deportes.

Las federaciones tenían el plazo de un año para poder conseguir matricularse en el Registro Único. Dicho plazo feneció el pasado 15 de marzo y a partir de esa fecha, según señala la Ley y su reglamentación, deberían empezar a correr las sanciones a las instituciones infractoras; sin embargo, el viceministro de Deportes, Alberto Daza, aseguró que la intención del Ministerio de Deportes, es más bien coadyuvarles en sus trámites para que lo más antes posible puedan estar dentro del marco de la Ley.

Para que una federación pueda ser inscrita en el Registro Único debe presentar los documentos originales y copias legalizadas de: 1.- Documento emitido por el Viceministerio de Autonomías que acredite la finalización del trámite de inscripción y/o modificación de estatutos y reglamentos. 2.- Testimonio de Escritura Pública de Constitución. 3.- Documento que acredite representación legal. 4.- Estatutos. 5.- Reglamentos Internos. 6.- Acta de elección y posesión actualizada de sus representantes.

Más de una federación intentó conseguir su personería jurídica, sin embargo, en su mayoría, no cuentan con las cinco asociaciones departamentales que tengan sus municipales que también sean legales. En consecuencia, a la fecha, ni una sola de las 38 federaciones pudieron concluir todos los trámites.

“Ni una federación ha terminado sus trámites, ni lo podrán hacer porque en las gobernaciones exigen al menos dos Asociaciones Municipales. Nosotros obtuvimos una municipal en Cochabamba, con la ley anterior, una municipal en Oruro con el apoyo de formación de clubes, el reconocimiento municipal y departamental en Potosí y La Paz, Tarija, Sucre y Santa Cruz ya están en trámite por años”, señaló Alba Gamarra, presidente de la Federación Boliviana de Squash.

“No es falta de voluntad de presidentes de federaciones, sino de un sin fin de barreras que nos ponen en las Gobernaciones y, además, en un deporte nuevo las asociaciones no tienen para pagar sus trámites”, añadió. Este problema no se presenta sólo con las federaciones nuevas, sino con varias tradicionales por falta de infraestructura y forma de impulsarlas en los municipios.

“A partir del 15 de marzo, ya no existen federaciones deportivas, porque ha fenecido su plazo, para su registro ante el Ministerio de Deportes”, dijo el viceministro Daza. “Las federaciones ya no pueden llevar el nombre de Bolivia, porque no han cumplido con la reglamentación hasta el 15 de marzo, por lo tanto, no están con la legalidad de utilizar el nombre de Bolivia”.

La Reglamentación de la Ley Nacional del Deporte 804 señala en su artículo 63, sobre las sanciones, en su inciso III, que “Las infracciones graves serán sancionadas con la suspensión temporal de toda actividad vinculada al deporte de dos (2) meses a cinco (5) años, y notificadas por la Autoridad Competente mediante Resolución Administrativa” y la ley señala que una falta grave es “el incumplimiento injustificado a inscribirse en el Registro Único Nacional a cargo del Ministerio de Deportes.

Daza no quiso hablar de sanciones, sino más bien, habló de coadyuvar los esfuerzos que realizan las federaciones para lograr concluir con su inscripción en el Registro Único.

“Hemos tomado contacto con el Viceministerio de Autonomías, para ver de qué forma se pude facilitar para tratar de que todos los trámites y protocolos que se requieren para obtener su personería jurídica y tengan la colaboración del caso”, explicó Daza, a tiempo de indicar que al no existir ya federaciones (desde el 15 de marzo) las conversaciones se las realiza con el Comité Olímpico Boliviano (COB).

“No somos enemigos de las federaciones, somos parte de la estructura que debe hacer que el deporte funcione de forma dinámica y sobre todo para que nuestros deportistas no se sientas perjudicados. Tenemos una conexión con el Comité Olímpico para coadyuvar con el trámite y con la prontitud necesaria ellos puedan acceder a sus registros”, añadió Daza.

APUNTES

Gobierno asegura que apoyará

El viceministro Daza aseguró que mientras las instituciones deportivas logren ingresar a la legalidad los deportistas de élite y el deporte en general recibirán el apoyo del Ministerio de Deportes, porque “no se puede parar con las actividades del deporte. Prueba clara es el Panamericano de Ciclismo, que llevaremos adelante en Cochabamba, en agosto”.

Además, anunció que todos los medallistas de los Juegos Suramericanos Cochabamba 2018 recibirán el apoyo necesario para que no bajen su nivel y puedan tener un buen desempeño en los Juegos Panamericanos Lima 2019.

OPINIÓN

Más fácil es recuperar el mar

Alba Gamarra Presidente Federación Boliviana de Squash

Más fácil es recuperar el mar de y para Bolivia que contar con personalidad jurídica para Federaciones deportivas. ¡Ni una Federación lo logró en un peregrinaje de años! Pregunta: ¿si el 100% de los alumnos de una escuela se aplazan, la culpa es de los alumnos o tutores? ¡En el caso deportivo echan la culpa al dirigente! Cabe destacar que el entrenador cobra por su trabajo, el político cobra su sueldo, el árbitro cobra por partido... El o la dirigente lo hace ad honorem y encima ahora con amenazas por incumplimiento a la ley... ¿Será que quien tira la piedra se da cuenta de la responsabilidad que tiene en este tema? Para una Federación especial este peregrinaje se vuelve parte de un calvario, lleno de gastos, lentitud en burocracia y horas de vida que se desvanecen.

DATO

Convocatoria a dirigentes

El Viceministro de Deportes convocó a las federaciones apersonarse a su oficina para tratar de solucionar sus problemas.

Las cuentas saneadas no son parte de los requisitos

De acuerdo a los lineamientos que el Ministerio de Deportes solicitó para lograr el Registro Único, el tema económico o deudas pendientes de gestiones pasadas no son un requisito para conseguir inscribirse.

Entre los documentos que las federaciones deben presentar están: el documento emitido por el Viceministerio de Autonomías; testimonio de Escritura Pública de Constitución; documento que acredite representación legal; sus estatutos, etc.

Toda esa documentación sufrirá una valoración técnica y legal por parte del Viceministerio de Deportes, cuyo registro será mediante la emisión de un certificado conforme señala el artículo 19 del Reglamento de la Ley Nacional del Deporte.

Lo primero que deben conseguir las instituciones deportivas son las personerías jurídicas ante sus gobernaciones, que deberá ser registrada ante el Gobierno que corresponde, ya sea municipal, departamental o nacional; en esta última instancia deben hacerlo en el Viceministerio de Autonomías, que le otorgará un certificado jurídico, para después lograr el reconocimiento deportivo ante el Ministerio de Deportes.

En ese entendido el tema de cuentas saneadas no es parte de los requisitos para conseguir el Registro Único, aunque el tema no será olvidado, sino que esos temas ya son responsabilidad de otras instancias, como el Ministerio de Transparencia.

Existirán excepciones con algunas federaciones

La Ley es clara en cuanto a la conformación de las federaciones: requiere al menos cinco asociaciones departamentales que tengan personería jurídica, que a su vez debe tener un mínimo de dos asociaciones municipales y ésta dos clubes. Todas ellas deben ser legales.

Sin embargo, la misma Ley habla de excepciones con algunos casos que tengan la justificación.

En la reglamentación de la Ley señala en su artículo 12, “el Ministerio de Deportes autorizará excepcionalmente la conformación de una Federación Deportiva Nacional con un número inferior al mínimo previsto de cinco (5) Asociaciones Deportivas Departamentales, cuando el justificativo se enmarque en una o más de las siguientes causales: a) Cuando la actividad y práctica deportiva esté limitada a determinadas zonas geográficas y no pueden ser desarrolladas en la totalidad del territorio nacional; b) Si en determinados departamentos del país, no cuente con la infraestructura deportiva necesaria y/o exigida por el organismo internacional; c) Si está relacionada con deportes emergentes y necesiten de un tiempo de desarrollo y consolidación en el territorio nacional”.

Pero esta autorización no será por un tiempo mayor a un plazo de cuatro años, que podrán ser prorrogables sólo por otros cuatro años y una sola vez, tiempo en el que la federación debe buscar estar en el marco de la Ley con la cantidad de asociaciones necesarias.