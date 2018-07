“No nos queda otra que volver a empezar de cero”

“Todo se nos fue en un abrir y cerrar de ojos”, es la frase que resume el momento por el que atraviesan las tres atletas que también lograron la medalla de plata en los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018 y que la perderán por el caso de doping positivo de Carolina Ocampo.

Alliny Delgadillo, Guadalupe Torrez y Danitza Ávila, junto a Ocampo, el pasado 7 de junio alcanzaron la gloria tras conseguir no sólo la medalla de plata en los relevos 4x100, sino conquistarlo con un récord nacional absoluto, quebrado después de 40 años, y clasificar a los Juegos Panamericanos Lima 2019.

La dicha lamentablemente no duró mucho y ahora Torrez, Delgadillo y Ávila deben afrontar un castigo de un hecho que no provocaron y por el cual hasta la fecha no recibieron ninguna explicación por parte de Ocampo.

“Hasta ahora ella no se ha comunicado con nosotras, no nos ha dicho nada”, dijo Delgadillo.

Todo el equipo deberá no sólo devolver las preseas, sino lo más seguro que también el premio económico entregado por el Estado.

Esta situación es complicada para algunas de las integrantes del equipo, porque el premio fue entregado hace varias semanas y ya invirtieron el dinero.

Guadalupe Tórrez señaló que ella conserva el dinero y que ya tenía pensado en qué iba a invertir, por lo que manifiesta que es injusto perderlo por algo que no hizo.

“Ella (Ocampo) dice voy a devolver la plata; sin embargo, no se comunicó con nosotras ni para preguntar si contamos o no con ese dinero o qué hemos hecho. Por ese lado, también estamos molestas, porque sabiendo que fue un problema de ella, forma parte de nuestro equipo, lo correcto era que se comunique con nosotras. Hasta ahorita no la hemos visto”, dijo Guadalupe. Indicó que “por suerte la tengo guardada la plata”.

La situación es diferente en el caso de Delgadillo y Ávila, porque ambas ya utilizaron parte del premio en la compra de suplementos alimenticios para su preparación y el pago de otras deudas.

“Nosotras intentaremos comunicarnos con ella para que nos explique, porque se genera un problema, por ejemplo, en el tema del dinero yo lo gasté y tengo que ver qué hacer”, comentó Delgadillo.

“Utilicé parte del dinero en suplementos deportivos, accesorios que sirven para el desarrollo de mi entrenamiento y alimentación diaria. Y un porcentaje le entregué a mi entrenador”, manifestó por su parte Ávila.

En el caso del perjuicio al equipo de relevos que ya estaba clasificado a los Panamericanos de Lima 2019, las tres aseguraron que esperan poder encontrar una reemplazante para Carolina y tratar de buscar la marca para ir a la justa deportiva internacional.

“Ni modo, tocará intentar reemplazarla a ella, es una pena porque era una posta muy buena”, dijo Guadalupe Tórrez, a tiempo de indicar que la tarijeña Nilsa Arce podría ser la cuarta integrante del plantel boliviano.

Ocampo y el boxeador cruceño Rodrigo Carvajal dieron positivo en el control doping en los Juegos Suramericanos, por lo que Bolivia perderá las medallas de plata y bronce.

CAROLINA OCAMPO: ACETAZOLAMIDE, AGENTE DIURÉTICO

La acetazolamide es una sustancia perteneciente al grupo S5, diuréticos y agentes enmascarantes de la lista prohibida de WADA. Los agentes enmascarantes son compuestos que se toman con el propósito de ocultar o “enmascarar” la presencia de drogas ilegales específicas, que son ocultadas durante las pruebas de dopaje. La sustancia diluye la orina. Esa es la substancia que ingirió Carolina Ocampo.

RODRIGO CARVAJAL: ESTEROIDES ANABÓLICOS

Los esteroides anabólicos, técnicamente conocidos como esteroides anabólicos androgénicos (EAA), derivan de la testosterona. Los esteroides anabólico-androgénicos son la clase de agentes dopantes detectados con mayor frecuencia. Se conoce la capacidad de incrementar la masa y la fuerza muscular de la testosterona y otros esteroides anabólico-androgénicos. Es la substancia que tomó el boxeador Carvajal.

PANORAMA SOMBRÍO PARA CONCURRIR A LA LIMA 2019

El equipo femenino 4x100 había logrado su clasificación a los Juegos Panamericanos Lima 2019 de manera directa con el segundo lugar en los Juegos Suramericanos 2018.

Pero ahora que perderán ese lugar por el caso de doping, es casi imposible que el equipo -que deberá buscar una reemplazante para Carolina Ocampo- pueda conseguir el pase a Lima 2019, porque no se trata de que logren una marca mínima, sino que deberán ubicarse entre los 12 mejores equipos a nivel panamericano.

Con el segundo lugar en Cocha 2018, el plantel femenino se ubicaba en el cuarto lugar en el ranking sudamericano, pero esa marca será eliminada.

Si el equipo quiere ir a Lima deberá primero reemplazar a Ocampo y buscar una súper marca en los Iberoamericanos y esperar por la invitación.