Panamericano de ciclismo: Sarabia sorprende y le da a Bolivia una histórica medalla de oro

Abigaíl Sarabia, ciclista cochabambina de 16 años nacida en Quillacollo, sorprendió a propios y extraños e incluso a ella misma al conquistar la primera medalla de oro para Bolivia en el Campeonato Panamericano Juvenil de Ciclismo, pero además la primera presea dorada en un torneo de ésta índole en la historia nacional de esta disciplina.

L a menor de las hermanas Sarabia concluyó la prueba de contrarreloj individual con un tiempo de 19:47.819 y se quedó con el primer lugar.

Boletín de noticias Recibe todos los días los principales titulares de lostiempos.com, directamente por correo. Suscríbase ahora

Sarabia, como ella misma luego reconocería, no creyó que había ganado. Terminó la prueba y se alejó del circuito para “no ver a las colombianas festejar la victoria”. Grande fue su sorpresa cuando incluso le llamaron la atención y se arriesgó a una sanción, cuando un juez la convocó y le recriminó por no ir directo al doping.

La presea conquistada por Sarabia supera a todas las anteriores participaciones de los competidores bolivianos, porque nunca antes se logró un título de este tipo en torneos panamericanos mucho menos en las pruebas de élite.

Las colombianas Erika Botero (19:48.236) y Yesica Hurtado (20:12.024) se quedaron con la plata y bronce respectivamente. La competidoras derramaron lagrimas durante la premiación al ver a Sarabia en la cima del podio.

“No pude creer que gané, cuando mis amigos corrieron a decirme que había ganado pensé que sólo querían alentarme, pero luego vi todos mis esfuerzos reflejados en esa victoria. Pasé la meta y escuché Colombia, Colombia y Ecuador. Y pensé que ellas ganaron por eso me fui un poco más allá para no verlas festejar y cuando estuba volviendo el comisario me dijo -multa, multa- y me asusté porque gané por un segundo y no lo podía creer”, señaló la campeona panamericana.

La victoria de Sarabia incluso es más meritoria, porque a diferencia de las competidoras extranjeras no cuenta con el apoyo necesario para su preparación, tanto así que participó con una bicicleta prestada por Justo Ventura, exciclista cochabambino, quien desinteresadamente le proporcionó la bici para que participe en este Panamericano Juvenil, que concluye hoy con la prueba de ciclismo fondo individual desde las 08:30.

“Para esta competencia me presté la bicicleta de don Justo Ventura, porque una bicicleta así cuesta muy caro, ahora tengo que buscarlo para agradecerle. Entreno junto a mis hermanas en bicicletas de aluminio y de carbono que tenemos en casa y son muy diferentes a ésta”, mencionó Sarabia.

La otra ciclista nacional que compitió en esta prueba Ángela Caballero registró un tiempo de 21:22.201 y quedó en quinto lugar.

La hermana mayor de la campeona, Sharon, justificó la desatención de Abigaíl de alejarse de la meta al concluir la carrera, porque según aseguró fue una falta de orientación de los coches de asistencias que no comunicaron oportunamente la posición en la cual ella quedó.

38_39_dep_6_lopezzzzzzzzz.jpg El argentino Juan Salazar en hombros de su padre, tras quedar primero. CARLOS LÓPEZ

Gana Argentina

En la rama masculina el primer lugar fue para el ciclista argentino Juan Antonio Salazar, quien culminó la competencia con una marca de 35:52.004 por encima de los representantes de Colombia (German Gómez) y Ecuador (Lenin Montenegro), quienes quedaron en el segundo y tercer lugar de la carrera respectivamente.

Esta prueba se compitió en dos grupos, uno de ocho competidores y el segundo de siete para evitar inconvenientes entre los atletas por la cantidad de ciclistas que participaron. Esto generó que el ganador Salazar tenga que esperar que el segundo grupo termine para comparar los tiempos.

Entre tanto, los ciclistas bolivianos Eduardo Moyata (38:06.816) y Martín Cerón (39:19.784) terminaron octavo y décimo segundo, respectivamente.

El Panamericano Juvenil de Ciclismo después de una semana de intensa competencia llegará a su fin hoy, con las pruebas de fondo en el ciclismo de ruta. Damas iniciarán a las 08:30 y en varones a las 11:00. Las vías se cierran desde las 06:00.

38_39_dep_2_lopezzzzzzzzz.jpg Abigaíl Sarabia sorprendida, con lagrimas de emoción, al enterarse que ganó la medalla de oro en el Panamericano Juvenil. CARLOS LÓPEZ

APUNTE

Sarabia, el apellido del ciclismo

Abigaíl Sarabia Ricaldez proviene de una familia de ciclistas, su padre es exciclista y es el entrenador de ella y sus hermanas mayores; Sharon, Rebeca y Micaela. Todas compiten en esta disciplina deportiva.

MÁS DATOS

Abigaíl destacó en los Plurinacionales

La ciclista cochabambina Abigaíl Sarabia comenzó a competir desde los 12 años. Sus primeros pasos los dio en los Juegos Estudiantiles Plurinacionales, donde ahora junto a su hermana Micaela compiten todos los años.

38_39_dep_3_lopezzzzzzzzzzz.jpg Sarabia presume la medalla de oro CARLOS LÓPEZ

OPINIONES "Estoy muy feliz de haber ganado la primera medalla de oro para mi país, quiero agradecer a mi papá que también es mi entrenador”. Abigaíl Saravia Ciclista boliviana "Tuve nueve meses de preparación, los parciales fueron muy apretados y gracias a Dios mi tiempo fue el mejor”. Juan Antonio Salazar Ciclista argentino

POSICIONES FEMENINO

POS NOMBRE PAÍS TIEMPO

1- Abigaíl Saravia BOL 19:47.819

2- Erika Botero COL 19:48.236

3- Yesica Hurtado COL 20:12.024

4- Ariana Herrea ECU 20:27.479

5- Ángela Caballero BOL 21:22.201

6- Constanza Mora CHI 21:25.361

7- Liseth Pancha ECU 22:04.532

8- Romina Medrano PER 22:09.150

9- Alma Torres PER 22:21.497

POSICIONES MASCULINO

POS NOMBRE PAÍS TIEMPO

1- Juan Salazar ARG 35:52.004

2- German Gómez COL 36:20.730

3- Lenin Montenegro ECU 36:21.654

4- Vinicius Rangel BRA 36:36.613

5- Alejandro Lovera CHI 36:49.358

6- Gabriel Rojas CRC 37:56.201

7- David Maidana PAR 38:06.397

8- Eduardo Moyata BOL 38:06.816

9- Patrik Quintero ECU 38:14567

10- Ángel Echegaray ARG 39:10.616

Ministerio de Deportes dará un reconocimiento

El Ministerio de Deportes dará a la campeona panamericana, Abigaíl Sarabia, un reconocimiento por su destacada actuación en la prueba contrarreloj individual femenina en el Panamericano Juvenil de Ciclismo, en el que logró la primera medalla de oro en la historia del ciclismo boliviano en un torneo panamericano.

“Le daremos un incentivo la próxima semana cuando hagamos el lanzamiento del campeonato nacional de taekwondo, aprovecharemos esa conferencia de prensa para hacer el reconocimiento”, manifestó el ministro de Deportes Tito Montaño.

La autoridad no quiso dar detalles de cuál será el incentivo o reconocimiento que le darán a la ciclista cochabambina. Además, Montaño señaló que el rendimiento de Sarabia dejó sorprendidos a todos.

“El deporte a partir de la infraestructura que dejó los Juegos (por los Suramericanos) tiene que seguir avanzando, tenemos que sentirnos orgullosos”, finalizó.