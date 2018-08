Antezana va por el título Latinoamericano MX-2

El piloto cochabambino Marco Antezana intentará lograr el título Latinoamericano de la MX-2, que se realizará este fin de semana en el Circuito de Motocross de Chilca, Lima, Perú.

“Hay como 10 países que confirmaron su participación. Hay corredores muy rápidos, pero nos estamos preparando para enfrentarlos. Estoy compitiendo en el campeonato argentino que me ha ayudado a subir mi nivel. Tengo un equipo que está conmigo haciendo el aguante con la moto y todo lo demás. Creo que estamos preparados para dar pelea el fin de semana”, aseguró Marco Antezana, que hizo su última parada en su tierra natal Cochabamba antes de dirigirse a Perú.

El piloto valluno explicó que el circuito de Chilca es completamente de arena. Algo a lo que está acostumbrado, sobre todo porque en Argentina la mayoría de los circuitos son de arena.

Antezana explicó que a esta carrera viaja con recursos propios, porque no tiene apoyo de las autoridades. La única colaboración que tiene es la del equipo con el que compite en Argentina, porque son ellos los que se encargan de poner al cien por ciento su máquina.

“El equipo quiere ganar”, dijo Antezana. Indicó que hubo la oportunidad de competir por Argentina, pero de momento no piensa en dejar de representar a los colores de Bolivia, aunque no tenga el apoyo necesario.

“Si hubiera corrido por Argentina las cosas hubieran sido diferentes”, añadió, porque le ofrecieron pagarle todo si llevaba el emblema albiceleste.

Marco competirá en Lima con una moto prestada, pero contará con su mecánico que preparará la máquina para la competencia.

Para el Latinoamericano ya confirmaron su presencia pilotos de nueve países: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Perú y Venezuela.

Además de Marco Antezana, el mejor piloto de circuito del país, participarán figuras del motociclismo latinoamericano, como el argentino Alberto Zapata, el chileno Sergio Billaronga, José Chávez de Costa Rica, Luis Alvarado de República Dominicana, Mateo Restrepo y Juan Dávalos de Ecuador y Carlos Badiali de Venezuela.

Además de Antezana, estará su coterráneo Paúl Pinto que de seguro dará pelea en la competencia Latinoamericana.

El circuito de Chilca, que recientemente fue homologado en sus 1.499 metros de extensión, se encuentra listo para ser utilizado.

Campeón argentino

Marco Antezana está a punto de convertirse en el Campeón Argentino 2018 en la MX-2, luego de haber ganado cinco de las seis fechas ya disputadas.

Incluso podría levantar el título argentino si gana la siguiente fecha que se correrá en el circuito de Tucumán, el 1 y 2 de septiembre.

“En Argentina he ganado cinco de las seis fechas que he corrido, estoy primero en el ranking. Quedan dos fechas y si Dios quiere y la virgen lo permite la próxima fecha voy a salir campeón”, dijo Antezana.

La última fecha se disputará el 29 y 30 de septiembre en Neuquen.

Por esta performance es que el equipo con el que corre en Argentina, está pensando en incluirlo en la categoría MX-1, pero para ello tendría que quedarse a vivir en Argentina.

“Estoy a un paso de firmar contrato con un equipo”, dijo Antezana, quien no descartó competir por ese país si las condiciones no mejoran. “No hay de otra, porque en Bolivia no hay apoyo”, afirmó.

ANTEZANA ESTARÁ EN EL TORNEO NACIONAL

El 25 y 26 de agosto, se desarrollará la quinta fecha del Campeonato del Nacional de Motociclismo en el circuito de Sucre. Antezana confirmó su presencia para esta competencia, además de anunciar que también estará presente en la sexta fecha cuando se corra en el circuito de la zona de Quintanilla.

“En Bolivia faltan tres fechas, una de ellas en Cochabamba, hace tiempo que no corro acá. Estoy ansioso de correr aquí”, dijo ayer Antezana.

EL PROGRAMA DE LA COMPETENCIA

La carrera iniciará el sábado 18 con las prácticas oficiales de 30 minutos.

Por la tarde serán las dos pruebas clasificatorias. La primera de 15 minutos más dos vueltas y la segunda de 10 minutos más dos vueltas.

El domingo 19 en la mañana serán las prácticas. A las 12:30 se corre la primera serie válida por el título y a las 15:00 será la segunda manga. Cada una de las mangas tendrá una duración de 30 minutos más dos vueltas.