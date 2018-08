Distinguen a Dellien en Trinidad tras logro histórico

El tenista beniano Hugo Dellien recibió anoche el reconocimiento en Trinidad tras alcanzar el top 100 del ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP). El logro fue histórico para Bolivia ya que sólo Mario Martínez llegó a ser el 35 del mundo en 1983.

"Siempre voy a estar agradecido con todo mi pueblo con toda mi gente que cree en mí. Me siento muy bendecido por todas las cosas que me están pasando, sé que he logrado muchas cosas importantes en el deporte", señaló Dellien al diario La Palabra del Beni.

El deportista de 25 años, apodado "Tigre de Moxos", recibió un diploma y un "Tigre" tallado en madera. El encargado de la entrega fue el alcalde de Trinidad, Mario Suárez.

#deÚltimo @HugoDellien recibiendo el reconocimiento de la alcaldia de Trinidad. El tenista alcanzó el top 100 de la ATP más de 30 años depues que el último boliviano lo consiguiera. pic.twitter.com/qoHvcEIFO1 — Ricardo Gutierrez (@RicardoGuti87) 8 de agosto de 2018

Por otro lado, la Universidad Autónoma del Beni también brindó un reconocimiento al joven tenista.