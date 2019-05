Hugo Dellien avanza a cuartos de final en el ATP de Ginebra

El boliviano Hugo Dellien superó la segunda ronda del Torneo de Ginebra de tenis al derrotar hoy al serbio Janko Tipsarevic por 7-6 (7/3) y 6-3, para avanzar a los cuartos de final de un torneo ATP por tercera vez en la temporada.

El boliviano sigue así con la mejor temporada de su carrera en la que no solo ha logrado dar el salto al Top100 del Ranking ATP si no que también ha ido tachando logros relevantes, su primera victoria ATP en torneos 250 en Córdoba, en un ATP500 en Río y en un ATP Masters 1000 en Madrid, tras pasar la clasificación. Dellien buscará ahora alcanzar su primera semifinal ante el No. 5 del mundo Alexander Zverev, quien derrotó a Ernests Gulbis 6-2, 6-1.

¡Hugo Dellien está en cuartos de final! El boliviano se metió en esta instancia del ATP 250 de #Ginebra tras derrotar a Janko Tipsarevic por 7-6 (3) y 6-3. ¿Su próximo rival? Alexander Zverev. pic.twitter.com/FHIhC5POWO — ESPN Tenis (@ESPNtenis) 21 de mayo de 2019

Por su parte, el español Albert Ramos superó la primera ronda al remontar el partido contra el francés Adrian Mannarino, por 6-7 (2/7), 6-3 y 6-2, mientras que su compatriota Feliciano López cayó en tres sets ante el bosnio Damir Džumhur por 6-7 (2/7), 6-4, 7-5.

También en primera ronda, pasó el argentino Federico Delbonis, al contrario que su compatriota Leonardo Mayer.

Delbonis sorprendió al búlgaro Grigor Dimitrov; 1-6, 6-4 y 6-2, mientras que Mayer no pudo con el portugués Joao Sousa; 6-2, 6-7 (6/8) y 6-4.

El Torneo de Ginebra, que se disputa justo antes de Roland Garros, se juega sobre tierra batida y reparte 586.140 euros en premios.

Dellien festejó su triunfo con un tuit agradeciendo a su hinchada.

A Cuartos de Final en @genevaopen con esta Hinchada no se puede perder!!! Vamossss por mas!! pic.twitter.com/X5ROOSh8N9 — Hugo Dellien (@hugo_dellien) 21 de mayo de 2019

Torneo ATP de Ginebra

Individuales

Primera ronda:

Federico Delbonis (ARG) derrotó a Grigor Dimitrov (BUL) 1-6, 6-4, 6-2

João Sousa (POR) a Leonardo Mayer (ARG) 6-2, 6-7 (6/8), 6-4

Albert Ramos (ESP) a Adrian Mannarino (FRA/N.6) 6-7 (2/7), 6-3, 6-2

Damir Džumhur (BIH) a Feliciano López (ESP) 6-7 (2/7), 6-4, 7-5

Individuales

Segunda ronda:

Alexander Zverev (GER/N.1) a Ernests Gulbis (LAT) 6-2, 6-1

Hugo Dellien (BOL) a Janko Tipsarevic (SRB) 7-6 (7/3), 6-3