Censuran filmes en Líbano

Roxana Piza Manilla fue nombrada ayer en la mañana como la primera Directora General Ejecutiva de la Orquesta Sinfónica... Ver más Una folklorista dirigirá la Sinfónica Nacional de Bolivia

Carlos Bleichner y Enrique Escóbar presentan la obra de teatro “Despojado”, un monólogo en que se muestra la faceta más... Ver más “Despojado”, la nueva propuesta de Bleichner y Escóbar

Ejti Stih, Roberto Valcarcel, Marco Tóxico y Gastón Ugalde son los cuatro artistas que diseñaron las etiquetas... Ver más Cuatro artistas diseñan las etiquetas de Paceña