Cineasta iraní enfrenta su primer gran reto en Bolivia

El estudio Universal Pictures anunció en un comunicado, cuatro meses antes del debut de “Jurassic World: Fallen Kingdom”, que prepara ya la tercera entrega de la nueva saga jurásica, cuya fecha de... Ver más Universal Pictures anuncia 3ra entrega de “Jurassic World” para 2021

David Zindel, hijo del fallecido dramaturgo Paul Zindel, presentó hoy una demanda contra la película "The Shape of Water", del mexicano Guillermo del Toro, por el supuesto plagio de la obra de teatro... Ver más Presentan demanda contra "The Shape of Water" por un presunto plagio

The Post sigue disponible en los cines y para que te animes a verla te dejamos una crítica del nuevo film de Spielberg. La libertad de prensa, la solidaridad y el deber ser son los temas que Steven... Ver más El valor del periodismo en la película “The Post”