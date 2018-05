Tom Six se encuentra produciendo la película más "inhumana" posible

Si has visto alguna de las películas de "El ciempiés humano", sabrás que el director Tom Six es capaz de crear las escenas más perturbadoras de la historia del cine y, por lo visto, esa criatura con una conexión ano/boca no es lo peor que vamos a ver. Según informa DigitalSpy, el cineasta está preparando una nueva trilogía titulada "The Onania Club".

Según la definición del filme que han hecho en la presentación a la prensa, va a ser "una de las experiencias cinematográficas más inhumana y despreciable de todos los tiempos". Los detalles sobre el contenido de la película actualmente se mantienen completamente en secreto y se conocen muy pocos detalles, pero se sabe que está ambientada en Hollywood y que tendrá personajes femeninos fuertes.

El reparto de la nueva aventura terrorífica de Six, incluye a Jessica Morris, Darcy DeMoss, Deborah Twiss, Karen Strassman y Flo Lawrence. Y para ir generando más expectativas, también agregó que "será una de las experiencias cinematográficas más viles e inhumanas de todos los tiempos". Si sigue en concordancia con su opus anterior, es muy probable que el director cumpla esta promesa.

La trilogía de "El ciempiés humano" está considerada como una de las más desagradables del cine. Y con razón. Ya sea por el espantoso experimento del cirujano Josef Heiter o por escenas como el parto de una de las protagonistas de la segunda parte. Momentos que, reconozcámoslo, son difíciles de olvidar.