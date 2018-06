Bruce Wayne se convertirá en Batman en la quinta temporada

“Tierra adentro”, ganador del Premio “Cóndor de Plata” (1996), se exhibe este lunes 28 de mayo, en la última sesión de cine-debate. Este mediometraje nacional, fue escrito y dirigido por Verónica... Ver más "TIERRA ADENTRO", GANADORA DEL CÓNDOR DE PLATA

Si has visto alguna de las películas de "El ciempiés humano", sabrás que el director Tom Six es capaz de crear las escenas más perturbadoras de la historia del cine Ver más Tom Six se encuentra produciendo la película más "inhumana" posible

Victor Hugo narraba en su novela de 1831 la vida del jorobado Quasimodo que vive oculto dentro de la Catedral de Notre Damme y de la gitana Esmeralda Ver más Producen “El jorobado de Notre Damme”