"Once Upon a Time in Hollywood" ficha al actor Al Pacino

Once Upon a Time in Hollywood, la nueva película de Quentin Tarantino, sigue añadiendo nuevas caras a su reparto. Después de contarte que Dakota Fanning y Damian Lewis se han unido al elenco del filme, ahora Variety afirma que la cinta también ha fichado a Al Pacino. Según informa el medio antes citado, el actor interpretará a Marvin Schwarz, el representante del protagonista, un actor llamado Rick Dalton que ya no es tan famoso como antes.

La película, ambientada en 1969, seguirá a este intérprete mientras intenta hacerse un hueco en el mundo del cine. Su mejor amigo y doble de acción, Cliff Booth, también se ha puesto el mismo objetivo. Sus acciones tendrán como telón de fondo el asesinato de Sharon Tate llevado a cabo por La Familia de Charles Manson. Además, el protagonista será el vecino de la actriz.

Leonardo DiCaprio dará vida a Rick Dalton y Brad Pitt a Cliff Both. Margot Robbie, por su parte, se meterá en la piel de Sharon Tate. En cuanto al resto de fichajes, Lewis será Steve McQueen, Faning interpretará a la miembro de la secta de Manson Lynette "Squeaky" Fromme y Emile Hirsch al peluquero asesinado junto a Tate Jay Sebring.

Pese a que en un primer momento se habló de la participación de Samuel L. Jackson en el filme, finalmente no será así.