Dos películas narrarán el rescate de los niños tailandeses

Al menos dos películas están ya en marcha en Hollywood para llevar a la gran pantalla la historia del exitoso rescate de los doce niños y su tutor, que permanecieron atrapados durante días en una profunda cueva en Tailandia.

Michael Scott, el consejero delegado de la productora de películas cristianas Pure Flix, publicó un video el martes en Facebook en el que anunció sus planes para una cinta sobre esta historia.

"Estamos aquí realmente viendo esto como una película que podría inspirar a millones de personas a lo largo del mundo", dijo Scott desde la boca de la gruta en Tailandia, país en el que tiene una casa, poco después de que concluyeran con éxito las labores de rescate.

"No podría estar más emocionado. Esta historia ha significado mucho para mí", añadió en un video en el que alabó la valentía y el esfuerzo internacional desplegado para salvar las vidas de los trece atrapados en la cueva.

Contactado por el medio especializado The Hollywood Reporter, Scott indicó que su intención no es hacer una película cristiana sino una cinta "inspiradora".

"La valentía y el heroísmo que hemos presenciado son increíblemente inspiradores así que, sí, esto será una película para nosotros", afirmó Scott, quien añadió que se reunirá en breves con posibles guionistas para una película que, según sus estimaciones, contaría con un presupuesto de entre 30 y 60 millones de dólares.

Sin embargo, tan solo un día después de que se conocieran las intenciones de Scott y Pure Flix, Jon M. Chu, director estadounidense de origen chino, aseguró hoy en Twitter que él también quiere llevar al cine el rescate en Tailandia para evitar que Hollywood se apropie de esta historia.

"¡Me niego a dejar que Hollywood 'blanquee' la historia del rescate en la cueva de Tailandia!", dijo Chu utilizando el término "whitewashing", que en la industria audiovisual se refiere a la criticada práctica por la que actores occidentales se hacen cargo de personajes que no son blancos.

"Hay una bella historia sobre seres humanos salvando a otros seres humanos. Así que cualquiera que esté pensando en esta historia más le vale aproximarse a ella de manera correcta y con respeto", añadió.

El realizador de "G.I. Joe: Retaliation" (2013) y "Now You See Me 2" (2016) estrenará a mediados de agosto "Crazy Rich Asians", una comedia romántica de Warner Bros. Que cuenta con un reparto compuesto por actores de origen asiático.

"La lección más grande que he aprendido de hacer 'Crazy Rich Asians' es que debemos contar nuestras historias, especialmente las importantes, para que la historia no las confunda. Esta es demasiado importante como para dejar que otros dicten quiénes son los héroes reales", añadió el cineasta.

Con Hollywood tratando de aumentar la diversidad delante y detrás de las cámaras, la controversia sobre la elección de un actor occidental para dar vida a un personaje de origen asiático afectó recientemente a Scarlett Johansson, por su papel protagonista en "Ghost In The Shell" (2017), y a Tilda Swinton, por su interpretación de un mentor en "Doctor Strange" (2016).