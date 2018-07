En el filme “El río” Juan Pablo Richter se enfrenta al “machismo heredado”

E l viaje de un adolescente para encontrarse con una parte nueva de su vida y de su historia, el encuentro con su padre, y a partir de ahí ver el mundo que está por heredar con todos sus desencantos, es parte de lo que propone la película “El río”, el primer largometraje en solitario de Juan Pablo Richter, cuyo estreno en Bolivia está previsto para el 2 de agosto.

En esta entrevista, el joven cineasta habla del proceso de producción de “El río” y de su siguiente proyecto.

-Está trabajando en este proyecto desde 2013. ¿Por qué ha tomado tanto tiempo el proceso de la creación de la película?

-En términos de producción, los tiempos para producir una película siempre son largos, mucho más cuando no se cuenta con un fondo nacional de financiación y se tiene que buscar el dinero fuera del país.

Al mismo tiempo, la escritura del guion tomó unos tres años desde su idea hasta las revisiones finales; yo creo que éste es un buen tiempo para poder madurar un guion sólido en estructura y personajes.

Estos fueron los motivos por los cuales la etapa de desarrollo tomó tres años; aunque no parezca, fue un proceso relativamente rápido. En 2016 filmamos la película y a finales de 2017 la completamos al cien por ciento.

-¿Cuál ha sido la mayor dificultad con la que se han topado en el proceso?

-Más que dificultad, me gustaría hablar de desafío, y todo el proceso ha sido desafiante desde distintas ópticas.

Sin duda alguna, el no perder la perspectiva sobre lo que se está contando y cómo se quiere contar ha sido lo más desafiante, ya que exige tener plena atención y consciencia en las decisiones que se toman, porque un pequeño detalle afecta al todo.

-¿Con qué apoyos se ha hecho la película?

-Durante el desarrollo del proyecto, recibimos el apoyo de la Fundación Carolina de España para la escritura del guion; los Festivales de San Sebastián y Guadalajara y del taller de producción “Produire Au Sud” del Festival de 3 Continentes de Nantes ayudaron en todo el proceso para la aplicación a fondos y la búsqueda de coproductores.

Ya en términos de financiación, recibimos el apoyo del Programa Ibermedia en las etapas de desarrollo y coproducción, así como el fondo a la coproducción minoritaria otorgado por el Instituto de Cine del Ecuador. Vale aclarar que “El río” es una coproducción boliviana/ecuatoriana.

Para el rodaje mismo, contamos con el gran apoyo de varias empresas nacionales como Amaszonas, Toyosa, Laboratorios Bagó, Conservación Internacional, NCE Transportation, Agua Live y Artexacta SRL.

Y en la posproducción recibimos el premio a la finalización de imagen del encuentro “Usina del Sur” en Uruguay.

-¿Cuáles fueron los detonantes para escribir el guion?

-El 2012 yo era productor de un noticiero para niños y adolescentes y nos tocó cubrir la desaparición de una niña de 14 años en pleno centro de la ciudad de La Paz a las cuatro de la tarde; ese fue el momento en que se me vino a la cabeza la necesidad de escribir algo acerca de los comportamientos tóxicos masculinos y de los entornos violentos hacia las mujeres.

Al mismo tiempo, enfrentarme a mi masculinidad, a ese machismo heredado y aprendido que convivía conmigo, identificar esos patrones y trabajar para transformarlos.

Por último, desde que comencé a estudiar cine, tenía claro que quería filmar en el Beni; yo nací en Trinidad, pero nunca viví ahí, así que era una especie de motivación especial poder contar una historia en el lugar de donde vengo.

-¿Esperaba que se muestre en festivales como el de Miami?

-Es mi primer largometraje en solitario, en 2010 filmamos “Casting” con Denisse Arancibia; la prioridad siempre fue estrenar la película en las mejores condiciones para el espectador boliviano. El estreno del 2 de agosto será el día más importante de todo el proceso y por el cual hemos trabajado tanto.

Sin embargo, los festivales siempre te dan la linda oportunidad de mostrar la película a otros públicos y eso es buenísimo; en el caso del Festival de Miami, fue muy lindo porque había muchas y muchos bolivianos en la premiere y porque es una de las plataformas más importantes para el cine latinoamericano en Estados Unidos.

La película funcionó muy bien, recibimos muy buenos comentarios y retroalimentación sobre la misma; lo que mejor me hace sentir es que en la conversación con el público después de la proyección se dialogó acerca del “statement” de la película y de las preguntas que la misma propone antes que de la forma cinematográfica como tal. No sé si se entiende bien esto.

-¿Cómo espera que se reciba la película en Bolivia?

-Espero que bien, hemos trabajado mucho para entregarle al público una película de buena calidad en todos los términos. Ojalá que podamos dialogar a partir de lo que la historia propone.

“El río” es una película incómoda y tensa y ojalá que el espectador se enganche con una historia simple pero que esconde una complejidad que exige de una cierta atención; hay una muy buena recompensa al final, ¡se los prometo!

-¿En qué está trabajando actualmente?

-Ahora mismo estamos desarrollando la adaptación de la novela “98 segundos sin sombra” de la escritora Giovanna Rivero; ya tengo tres versiones de guion y estamos en el inicio de todo el proceso de la financiación. Es una historia hermosa que habla de Geno, una adolescente que vive en un pueblo donde el narcotráfico se está comiendo todo; es una especie de “Diario de Ana Frank” en el oriente… un homenaje a todas y todos quienes, de alguna u otra manera, hemos sufrido de abandono.

pag5foto1.jpg Producción nacional. Además del estreno de “El Río”, se esperan películas como “Anomalía” y “Muralla”, entre otras. ARCHIVO

ELENCO

Coproducción entre Bolivia y Ecuador

Se trata de una coproducción entre Pucará Films (Bolivia) y Caleidoscopio Cine (Ecuador). Y el elenco está compuesto por Santiago Rozo, Valentina Villalpando, Fernando Arze, Julia Hernández, Hugo Francisquini, Camila Ribera, Carlos Ureña, Tamara Navas, Susana Arduz, Manglio Ágreda y Sebastián Justiniano, entre otros.

El proyecto participó del Foro de Coproducción del Festival de San Sebastián en 2014; el Encuentro de Coproducción del Festival de Guadalajara en 2015; el Taller de Producción “Produire Au Sud” del Festival de Cine de Nantes en 2014.

pag5foto3.jpg Más estrenos nacionales con BF Distribution ARCHIVO

Más estrenos nacionales con BF Distribution

La distribuidora de cine BF Distribution hizo un lanzamiento de los siguientes estrenos que se harán en Bolivia, entre las películas nacionales que están anunciados se encuentra “El río”, para este 2 de agosto, además de “Muralla”, que se estrena en septiembre, que es la ópera prima del director Gory Patiño, se trata de un triller de muchísima calidad, según comentó Eduardo Calla, quien forma parte de BF.

También se estrenará “Søren”, de Juan Carlos Valdivia; en noviembre se estrenará “Lo peor de los deseos”, del director Claudio Araya; en enero será el turno de “Anomalía”, dirigida por Sergio Vargas, y en marzo será el turno del cineasta Rodrigo Bellot con “Tu me manues”.

“Esas son por ahora las películas que lanzamos como BF y que ya tienen fecha de estreno, ya están encaminadas”, dijo Calla.

Bf Distrubition funciona desde hace dos años en Bolivia. Es una empresa chilena que tiene presencia también en Perú y Argentina.

“Parte de la marca es ser la distribuidora independiente como número uno en cada territorio, lo mismo pasa en Bolivia y además ser la distribuidora referente de cine nacional en cada país. Ser una distribuidora independiente supone que no trabajamos con títulos que vienen de sellos de Hollywood, manejamos contenido independiente que está por fuera de esa estructura, lo que implica no solamente películas de cine arte, sino contenidos que no necesariamente vienen de Estados Unidos”, comenta Calla.

BF trabaja tanto con títulos comerciales como con otros que llevan más el sello del autor. Si bien no es la primera ni única distribuidora del país, BF Distribution mantiene un diálogo muy fluido y estructurado con los creadores y productores bolivianos para que las películas nacionales tengan buena visibilidad, tanto en las salas de cine como en las redes sociales.

“Quizás para nosotros el mayor reto es administrar los tiempos y estructura para poder trabajar con todos los equipos entregando el 150 por ciento que entregamos a cada producto”, dice el distribuidor.

La distribuidora elige los estrenos que promocionará según criterios de calidad, lo que da cierta visibilidad de las películas también en el exterior, ya que BF es una marca con fuerza en Latinoamérica.

Lo nuevo de Valdivia

BF Distribution ya presentó su próximo gran estreno: “Soren” programada para este próximo 18 de octubre.

Los “teasers” fueron lanzados el viernes de la semana pasada a través de las redes oficiales de Bf Distribution.

“Søren” está ambientada en una Bolivia contemporánea globalizada, donde las múltiples culturas, los cambios sociopolíticos y la búsqueda de un estilo de vida individual son los escenarios de un viaje de descubrimiento.

Como en sus películas referentes “Zona Sur” y “Tierra sin Mai”, Valdivia construye “Søren” como una exploración espacial y una construcción de atmósferas, más que como en un drama de causa y efecto. La estructura elíptica contribuye más a generar preguntas que respuestas.

Esta vez, el país que retrata Valdivia, es un lugar donde los jóvenes no sólo han superado sino rebasado el diluvio de cambios sociales a los que el país estuvo sujeto. Están inmersos ahora en redefinirse en términos individuales y globales a la sombra de un sistema político que los ignora.

La película cuenta la historia de Paloma y Amaru quienes tienen una relación casi perfecta —hasta que aparece Søren—. Místico, embustero o quizás sólo un simple aventurero europeo, Søren tiene una profunda influencia en la vida de la joven pareja, infectándolos de cuestionamientos y empujándolos a un búsqueda existencial. Cuando todo parece regresar a la normalidad, llega Zuleika, 30s, que añade otra capa de complejidad a la historia. Con ellos, la pareja viaja a lugares insospechados hasta que aprenden que quizás el amor sea algo e distinto a lo que pensaban —a no ser que tengan una dosis de imaginación para reinventarlo—.