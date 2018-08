“Christopher Robin” no llegará a China

Christopher Robin, la película de acción real de Winnie The Pooh no llegará a las salas de cine en China. El gigante asiático ha decido no proyectar el filme, aparentemente sin ningún motivo de peso.

Según informa The Hollywood Reporter, una de las razones por las que se hubiera prohibido la emisión de la película de Disney es la cantidad de memes que se han llevado a cabo entre Pooh y el presidente chino Xi Jinping. Las comparaciones son odiosas, y a raíz de esas pequeñas “burlas” el icono del divertido muñeco desapareció del servicio de mensajería chino WeChat.

También HBO sufrió alguna que otra represalia cuando en el programa de John Oliver se nombró el cierto parecido del líder chino con el personaje de animación. El canal americano fue bloqueado en el país asiático.

Aunque según las fuentes, el motivo real sería meramente económico, ya que China tiene una cuota que limita la emisión de películas Hollywoodienses.