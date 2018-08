“Megalodón”, el último tiburón asesino ya está en los cines

Los amantes de la serie B se mostraban ilusionados: Jason Statham contra el tiburón más grande que haya existido en la tierra. “Megalodón” llega a las salas de cine para dejar extasiados a los seguidores de las historias de criaturas submarinas: esas que vienen a la mente cuando notamos que algo nos roza el cuerpo dentro del agua.

Boletín de noticias Recibe todos los días los principales titulares de lostiempos.com, directamente por correo. Suscríbase ahora

Una lista que se une a otros títulos que, históricamente, han estado protagonizados por pirañas, cocodrilos, anacondas, calamares y pulpos gigantes, orcas y, cómo no, tiburones. Estos últimos permanecen mejor en el recuerdo gracias a la saga que Spilberg inició en 1975. El “Megalodón” estaba llamado a ser el monarca supremo, el voraz tirano que, al menos en lo que a bestialidad se refiere, los sometiera a todos. Lamentablemente, no es así. El filme de Jon Turteltaub —director de títulos como “3 pequeños ninjas”, “Mientras dormías” o “Phenomenom”— ofrece casi todo lo prometido, pero en raciones justas y descafeinadas.

“Megalodón” extiende cheques que sus aspiraciones en taquilla -legítimas en un producto que ha costado 150 millones de dólares- no le permiten pagar. Además de un guion previsible y un tímido sentido del humor, el gran ‘pero’ de la obra es que no se dice (o no le dejaron, según el director) a ser lo que prometía: Una carnicería salvaje que tiñera de rojo el agua de las atestadas playas.

Con eso y con todo, y a pesar de nadar lastrado por sus pretensiones de éxito de taquilla y su consecuente calificación por edades, el chapuzón que propone el filme de Statham y su omnipresente rictus refresca, entretiene e incluso da para algunas risas.