“Halloween” y cuatro películas más se suman a la cartelera

Como cada jueves, la cartelera de cine se renueva y en Los Tiempos te mostramos el listado de las películas que se suman a la programación vigente. Esta semana los cines comerciales completan su programa con propuestas infantiles, románticas y por supuesto terror, éste último es el género más esperado por la audiencia, ya que nos encontramos en el mes que termina con la noche más terrorífica del año. Además, hoy se estrena el documental nacional “Madre Agua” en Prime Cinemas, luego se exhibirá sólo los sábados en horarios estelares.

1. Halloween

El filme que en 1978 aterrorizó a chicos y grandes, regresa con su elenco original en una secuela que busca dar el último escalofrío; la “scream queen” por excelencia Jamie Lee Curtis se enfrentará al despiadado Michael Myers. Esta cinta, dirigida y escrita por David Gordon Green y que cuenta con la producción ejecutiva del creador de la saga John Carpenter, se brinca todas las películas anteriores para hacer una secuela directa de la original.

Laurie Strode llega a su confrontación final con Michael Myers, la figura enmascarada que la ha perseguido desde que escapó por poco de su matanza en la noche de Halloween hace cuatro décadas.

2. Ana y Bruno

Dirigida por el mexicano Carlos Carrera, “Ana y Bruno” tiene casi todo para convertirse en el próximo gran éxito del cine de animación. Quienes han podido verla dicen que es una de las mejores del género, además fue realizada con la mayor financiación de la historia del cine del país norteamericano. Fue la gran ganadora de los premios Quirino y Guillermo del Toro le ha dedicado una frase: “Emocionante. Ana y Bruno es un hito de la historia de la animación en México”.

Ana es una curiosa niña que se hace amiga de los seres imaginarios de los pacientes de un hospital psiquiátrico, donde recientemente ha llegado junto con su madre. Con la ayuda de sus nuevos amigos intentará escapar de ahí para buscar a su padre y reunir nuevamente a su familia. Con un tono decididamente macabro, pero al mismo tiempo luminoso y fantástico, la película aborda temas como la locura, la imaginación y los lazos familiares

3. La bruja

El filme cuenta la terrorífica historia de un grupo de chicos de secundaria que se disponen a jugar una broma de Halloween en una casa abandonada, pero una vez que ingresan a la casa se convirtieron en víctimas de una bruja demoníaca que no se detendrá hasta que estén todos muertos.

4. Madre Agua

El documental de Bernard Marinovitch narra la historia de un profesor boliviano de inglés, Alan Calle, dedicado a la protección medioambiental, proveniente de los alrededores del cerro Sajama e interesado en las conexiones entre los fenómenos climáticos y la cosmovisión andina. Alan, tras enterarse del problema al que se enfrenta el lago Poopó, decide emprender un viaje de investigación para encontrar las causas del grave conflicto medioambiental.

5. Amor de vinilo

El amor no siempre es lo que pensamos, a veces nos sorprenderá y nos regalará momentos increíbles y en otras ocasiones nos hará descubrir muchos años después que el tiempo no fue debidamente aprovechado. Y así es como llega a la pantalla grande Juliet, Naked inspirada en ese amor que no es lo que creemos ni lo que encontramos en cuentos de hadas y también en la novela de Nick Hornby: “Amor de vinilo”.