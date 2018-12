5 pasos para entrar en el mundo de la actuación, según Fernando Arze E.

La actuación es una carrera profesional fascinante y es desempeñada por actores o actrices encargados de encarnar distintos papeles en películas, obras de teatro u otro tipo de expresiones artísticas. Para ser actor, si bien se necesita talento, también es indispensable poseer algunas habilidades y conocimientos. En una entrevista exclusiva con Doble Click, el protagonista de la película “Muralla”, Fernando Arze Echalar, nos brinda algunos tips para iniciar en esta ámbito artístico.

Formación

La actuación es un arte y un oficio que requiere de mucha habilidad y técnica, y las clases son un buen punto de partida para aprender lo básico.

“Necesitas formación y tienes que buscar un lugar dónde puedas hacer eso. En Bolivia hay muy pocos infelizmente. Si no tienes la chance de salir del país, tienes que meterte a los talleres que encuentres. Es súper necesario tener una base técnica”, dice.

Armonizar el cuerpo y la voz

Para Arze, es importante trabajar la expresión corporal. El cuerpo no sólo tiene la capacidad de transportar ideas, sentimientos y sensaciones, sino que en sí tiene su propio lenguaje. Es ideal que un actor con su cuerpo nos diga lo mismo que con sus palabras.

“Esto va correlacionado con la formación, pero realmente se debe trabajar específicamente el cuerpo y la voz. La relación de ambos es importante. Muchas veces veo a un actor que tiene un trabajo de cuerpo muy interesante pero no tiene voz o viceversa. El actor tiene que ser lo más completo posible”, señala Arze.

Hacer deporte

Un actor debe tener su cuerpo en forma para cualquier exigencia física que solicite su próximo personaje.

“Para mantener tu cuerpo siempre en movimiento puedes hacer algo como yoga o artes marciales. Los deportes hacen que vos estés más centrado y conozcas más tu cuerpo, cuando desarrollas cualquier deporte vas sintiendo realmente cuál es la diferencia cuando tu máquina está bien aceitada y cuando no lo está”, remarca.

Leer y viajar

Tener el mayor número de experiencia posibles, sobre todo positivas y que ayuden a ampliar la visión del mundo, es, según Fernando, uno de los mejores consejos que se pueden dar.

“Mis profesores me decían que un actor tiene que leer y viajar. Creo que también van juntos, porque cuando lees es un tipo de viaje, ficción o no ficción. Pero leer mucho e informarse es importante. Viajar no necesariamente quiere decir irse al Tíbet o irse a Vietnam, África o República Dominicana. Puedes hacer un viaje de dos o tres días cerca de donde vives, no necesariamente tienes que gastar mucho dinero para eso. Pero viajar te abre los horizontes, te hace ver la vida de una forma diferente”, manifiesta.

Nunca vas a saber si no lo haces

Más de alguna vez habrás escuchado: “Tu eres un actor por naturaleza”. Pero si eres tímido o más bien reservado, puede que hayas oído “¿Por qué no tomas clases de actuación? Te ayudará a hablar frente al público”. Estas pueden ser experiencias que te marcaron y te dan el gusto por ser un actor; sentirte visto, validado y eufórico, pero, según Fernando, nunca lo sabrás si no lo haces porque a veces pruebas tus sueños y puedes ver que no era exactamente lo que pensabas, y entonces te das cuenta que no era para vos.

“Yo nunca pensé ser actor, y el teatro vino a mi vida de una forma muy loca. A veces uno sueña con cosas y tiene que probarlas, porque el miedo es el peor de los frenos. Nunca vas a saber si no lo haces. Una cosa es soñar con ser actor y otra es saber lo que es ser actor. Los sueños vienen también a veces amarrados a miedos y aunque no tengas el apoyo tienes que hacerlo porque sólo hay una vida”, cuenta.