“Let It Snow” será protagonizado por Isabela Moner

La joven actriz estadounidense de origen peruano, Isabela Moner, será una de las protagonistas de la película “Let It Snow” que prepara Netflix, informó ayer la plataforma digital en un comunicado.

Moner, de 17 años, ha tenido papeles muy destacados en cintas de Hollywood como “Transformers: The Last Knight” (2017) y “Sicario: Day of the Soldado” (2018).

Además, el estudio Paramount la seleccionó para encabezar el reparto del filme “Dora the Explorer”, en el que interpretará a la famosa aventurera de la serie infantil homónima y donde estará acompañada por Eva Longoria, Eugenio Derbez y Michael Peña.

En “Let It Snow”, Moner formará parte de un elenco en el que también figuran Kiernan Shipka, conocida por “Mad Men” y “Chilling Adventures of Sabrina”; Shameik Moore, que prestó su voz al protagonista de la exitosa cinta animada “Spider-Man: Into the Spiderverse” (2018); y Odeya Rush, que participó en la película “Lady Bird” (2017).