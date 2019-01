Los nominados a las principales categorías de los Óscar

A continuación los nominados a las principales categorías de los premios Óscar, que se entregarán el 24 de febrero en Hollywood.

"Roma" y "The Favourite" lideran las nominaciones con 10 cada una, seguidas de "A Star is Born" con 8:

Mejor película

"Black Panther" ("Pantera negra")

"BlacKkKlansman" ("Infiltrado del KKKlan")

"Bohemian Rhapsody"

"The Favourite" ("La favorita")

"Green Book" ("Green Book: Una amistad sin fronteras")

"Roma"

"A Star Is Born" ("Nace una estrella" o "Ha nacido una estrella")

"Vice" ("El vicepresidente: Más allá del poder" o "El vicio del poder")

Mejor director

Spike Lee, "BlacKkKlansman"

Pawel Pawlikowski, "Cold War"

Yorgos Lanthimos, "The Favourite"

Alfonso Cuarón, "Roma"

Adam McKay, "Vice"

Mejor actor

Christian Bale, "Vice"

Bradley Cooper, "A Star Is Born"

Willem Dafoe, "At Eternity's Gate"

Rami Malek, "Bohemian Rhapsody"

Viggo Mortensen, "Green Book"

Mejor actriz

Yalitza Aparicio, "Roma"

Glenn Close, "The Wife" ("La esposa" o "La buena esposa")

Olivia Colman, "The Favourite"

Lady Gaga, "A Star Is Born"

Melissa McCarthy, "Can You Ever Forgive Me?" ("¿Podrás perdonarme?")

Mejor actor de reparto

Mahershala Ali, "Green Book"

Adam Driver, "BlacKkKlansman"

Sam Elliott, "A Star Is Born"

Richard E. Grant, "Can You Ever Forgive Me?"

Sam Rockwell, "Vice"

Mejor actriz de reparto

Amy Adams, "Vice"

Marina de Tavira, "Roma"

Regina King, "If Beale Street Could Talk"

Emma Stone, "The Favourite"

Rachel Weisz, "The Favourite"

Mejor película extranjera

"Capernaum" (Líbano)

"Shoplifters" (Japón)

"Cold War" (Polonia)

"Never Look Away" (Alemania)

"Roma" (México)

Mejor película animada

"Incredibles 2" ("Los increíbles 2")

"Isle of Dogs" ("Isla de perros")

"Mirai" ("Mirai, mi hermana pequeña")

"Ralph Breaks the Internet" ("Wifi Ralph")

"Spider-Man: Into the Spider-Verse" ("Spider-Man: Un nuevo universo")