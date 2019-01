Conozca más sobre los ganadores de los SAG Awards 2019

El Sindicato de Actores de los Estados Unidos realizó la edición número 25 de los Screen Actors Guild (SAG) Awards, donde los actores premiaron a sus colegas por sus interpretaciones en cine y televisión durante el último año. Los premios son considerados un anticipo de lo que puede pasar en los Óscar, conozca algunos datos sobre los ganadores de los premios y los retos que atravesaron para interpretar a sus personajes.

Rami Malek: Elegido como el mejor actor por “Bohemian Rhapsody”, Malek pasó horas estudiando videos amateurs de Queen grabados por fans para adquirir los manierismos de Mercury y su forma de pisar el escenario. Volaba a Londres para recibir clases de canto y piano, trabajó con un entrenador en dialectos y con la coreógrafa Polly Bennet.

El actor hizo que le fabricaran los dientes falsos meses antes de rodar la película y los llevaba puestos entre tomas de su serie de televisión Mr. Robot.

Glenn Close: Elegida como la mejor actriz por “The Wife”, en una entrevista contó que: “Como actriz tienes que entender tan bien a tu personaje, tan profundamente, que debes ser capaz de conocer sus pensamientos. No les impongo mi personalidad a mis personajes, creo que lo mejor es dejarlos correr con colores propios, mostrar lo que realmente están pensando”.

Pantera Negra: Se llevó el premio a mejor elenco, que estaba compuesto en un 95% por actores de origen africano. El director Ryan Coogler utilizó a expertos en historia y política africana para trabajar en la definición de Wakanda para que el elenco pueda interiorizarse con sus papeles. Dentro los retos físicos los actores y actrices utilizaron su cabello natural en la cámara y muchos de los estilos que utilizaron se inspiraron en la cultura africana.

Darren Criss: Obtuvo el premio al actor en una película para TV o miniserie por su interpretación en “American Horror Story: El asesinato de Gianni Versace”. Para preparar su papel leyó previamente el libro de Maureen Orth “Vulgar Favors” y pasó tiempo con familiares de victimas asesinadas por Andrew Cunanan, a quien interpretaría en la serie, para entrar en el papel y transformarse totalmente después de ser visto como un “chico bueno” en la serie Glee.

Patricia Arquette: Elegida como actriz en una película para TV o miniserie por “Escape en Dannemora”, tuvo que transformar completamente su apariencia física. Ganó una cantidad significativa de peso, principalmente mediante la introducción de batidos en su dieta, usó dientes postizos y lentes de contacto marrones. Además, se reunió con familiares y amigos que conocían a la persona que interpretaría y la estudio con fotos videos que consiguió.

Alan Alda: Actor y director de cine estadounidense conocido por interpretar a un médico del Ejército en la comedia de televisión contra la guerra “M*A*S*H”, recibió el premio honorífico a la trayectoria por sus 60 años de carrera.

Mahershala Ali (Green Book), Emily Blunt (Un lugar tranquilo), Jason Bateman (Ozark), Sandra Oh (Killing Eve), Tony Shalhoub (The Marvelous Mrs. Maisel), Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel) y los elencos de This Is Us y The Marvelous Mrs. Maisel, también obtuvieron galardones por su destacada actuación en las diferentes categorías.